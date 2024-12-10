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В "Дії" з’явилися нові військові облігації "Вугледар" та "Скадовськ"
У застосунок “Дія” додали ще дві облігації з назвами двох тимчасово окупованих українських міст: Вугледар у Донецькій області та Скадовськ у Херсонській області зі ставками від 15,6 % та 16,4 % відповідно.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, на честь міст, які ми любимо й пам’ятаємо, випустили дві нові облігації в "Дії":
- "Вугледар": ставка від 15,6 %, дата виплати — 29 квітня.2026 року;
- "Скадовськ": ставка від 16,4 %, дата виплати — 7 квітня 2027 року.
"Допомагайте війську та державі з вигодою для себе — інвестуйте у військові облігації. Коли купуєте військові облігації, допомагаєте забезпечити військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни", - наголосив Федоров.
Він додав, що кожна облігація відображатиметься в застосунку й нагадуватиме про вашу допомогу державі.
Як придбати облігацію в "Дії"
Придбати облігацію в "Дії" легко. Для цього потрібно:
- Увійдіть у "Дію".
- На головному екрані натисніть на розділ "Військові облігації".
- Виберіть облігацію (наприклад, "Вугледар" або "Скадовськ"), партнера та кількість.
- Підпишіть й оплатіть.
- Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.
Крім того, за покупку облігацій у застосунку не потрібно платити жодних комісій чи додаткових платежів.
Які облігації доступні в "Дії"
Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст.
- Бахчисарай
- Керч
- Джанкой
- Євпаторія
- Макіївка
- Сімферополь
- Асканія Нова
- Ялта
- Залізний Порт
- Нова Каховка
- Лазурне
- Джарилгач
- Гурзуф
- Судак
- Вовчанськ
У жовтні у застосунок "Дія" додали військові облігації з назвами двох тимчасово окупованих міст у Донецькій області – "Авдіївка" і "Дебальцеве".