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В "Дії" з’явилися нові військові облігації "Вугледар" та "Скадовськ"

Додали дві нові військові облігації — Вугледар та Скадовськ!
Фото: diia.gov.ua/

У застосунок “Дія” додали ще дві облігації з назвами двох тимчасово окупованих  українських міст: Вугледар у Донецькій області та Скадовськ у Херсонській області зі ставками від 15,6 % та 16,4 % відповідно.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, на честь міст, які ми любимо й пам’ятаємо, випустили дві нові облігації в "Дії":

  • "Вугледар": ставка від 15,6 %, дата виплати — 29 квітня.2026 року;
  • "Скадовськ": ставка від 16,4 %, дата виплати — 7 квітня 2027 року.

"Допомагайте війську та державі з вигодою для себе — інвестуйте у військові облігації. Коли купуєте військові облігації, допомагаєте забезпечити військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни", - наголосив Федоров.

Він додав, що кожна облігація відображатиметься в застосунку й нагадуватиме про вашу допомогу державі.

Як придбати облігацію в "Дії"

Придбати облігацію в "Дії" легко. Для цього потрібно:

  • Увійдіть у "Дію".
  • На головному екрані натисніть на розділ "Військові облігації".
  • Виберіть облігацію (наприклад, "Вугледар" або "Скадовськ"), партнера та кількість.
  • Підпишіть й оплатіть.
  • Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

Крім того, за покупку облігацій у застосунку не потрібно платити жодних комісій чи додаткових платежів.

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст. 

У жовтні у застосунок "Дія" додали військові облігації з назвами двох тимчасово окупованих міст у Донецькій області – "Авдіївка" і "Дебальцеве".

Автор:
Світлана Манько