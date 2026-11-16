У Дніпрі пошкоджено склад кондитерської фабрики через російський обстріл: є поранений

16 листопада унаслідок чергової російської атаки по Дніпру зазнали пошкоджень складські приміщення кондитерської фабрики та вантажний транспорт, також дістав поранення місцевий житель.

Як пише Dilo, про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За даними ОВА, 40-річний чоловік зазнав поранень та був госпіталізований. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

На місці ворожого влучання пошкоджено склад кондитерського підприємства та вантажні автомобілі, спалахнула пожежа.

Раніше повідомлялося, що від початку доби понеділка внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області загинула одна людина, ще 13 мешканців дістали поранення.

Нагадаємо, у понеділок, 16 листопада, Росія атакувала об’єкт харчової промисловості у Дніпрі. Під удар потрапив завод із виробництва соняшникової олії "Олейна". На місці влучання спалахнула пожежа.