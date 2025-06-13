Автобус з українцями потрапив у ДТП у Франції: четверо загиблих, десятки травмованих

У Франції, поблизу міста Ле Ман, сталася аварія пасажирського автобуса, який перевозив громадян України. Загинули чотири особи, щонайменше 30 отримали травми, з них 11 — у важкому стані.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ.

ДТП з українцями у Франції

У МЗС України повідомили, що автобус, який потрапив у ДТП у французькому департаменті Сарт, перевозив громадян України, серед яких була група дітей. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули четверо людей, щонайменше 30 отримали травми, з них 11 — у тяжкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив Департаменту консульської служби та посольству України у Франції тримати ситуацію під особливим контролем і забезпечити необхідну допомогу постраждалим.

На місце події терміново вирушили посол України у Франції Вадим Омельченко та співробітники посольства.

Дипустанова зазначила, що перебуває на постійному зв’язку з префектурою та місцевими службами для оперативного надання допомоги постраждалим та з’ясування обставин.

За інформацією Le Parisien, в автобусі перебували близько 60 громадян України, серед яких були діти. За попередньою інформацією, автобус з’їхав у кювет.