В ЄС знайшли спосіб передати заморожені активи РФ Україні

Понад 70 депутатів Європейського парламенту звернулися до керівництва ЄС із закликом передати заморожені російські активи під управління Євросоюзу, щоб надалі використати ці кошти для фінансування України.

Як пише Dilo, про це йдеться в листі парламентарів, який поширив у соцмережах депутат від Латвії Ріхардс Колс.

Звернення, яке підписав 71 євродепутат, адресоване прем'єр-міністру Ірландії (головуючій у Раді ЄС), президентам Єврокомісії та Європейської ради, високій представниці ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики, а також єврокомісару з питань економіки.

Парламентарі пропонують перевести заморожені суверенні рахунки Росії до спеціального інструменту ЄС на правах розпорядника.

За словами ініціаторів, такий механізм дозволить спрямувати ці кошти на підтримку України та зняти застереження Бельгії, яка раніше блокувала подібні рішення через юридичні ризики.

"Після переведення рахунків Європейський Союз як єдине ціле захищатиме Бельгію, Euroclear та інших депозитаріїв від збитків, що можуть виникнути внаслідок такого переведення, водночас вживаючи заходів для мінімізації цих ризиків", – йдеться у зверненні.

У Європарламенті наголошують, що обсягу заморожених активів РФ вистачить для забезпечення фінансової підтримки України до 2029 року. Це дозволить убезпечити допомогу Києву від політичних змін після майбутніх виборів у низці країн-членів ЄС. Крім того, перехід коштів під прямий контроль Брюсселя унеможливить їх використання як предмета торгу на переговорах, що ведуться в обхід Європи.

Парламентарі закликають ухвалити відповідне рішення до кінця 2026 року.

Заморожені активи РФ

Після саміту в Брюсселі 23 жовтня 2025 року лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагала гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

12 грудня 2025 року Європейський Союз погодився заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі, на невизначений термін.

У вересні 2026 року Європейська комісія розпочала пошук нових варіантів організації репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів і прагне знайти такий спосіб, який би зняв заперечення Бельгії і отримав політичну підтримку всіх країн блоку.

Один із варіантів передбачає передачу російських рахунків у бельгійському депозитарії Euroclear, де знаходяться майже всі заморожені активи, та інших фінансових установ Європи в спеціальну окрему структуру. Це дозволить перевести як активи, так і пов'язані з ними зобов'язання під контроль ЄС, забезпечивши Бельгії та Euroclear захист від правових ризиків.