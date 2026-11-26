Споживання дизельного пального в Європі за підсумками 2026 року може виявитися нижчим, ніж у 2020 році, коли через пандемію COVID-19 діяли масштабні обмеження на пересування. Попит скорочується через високі ціни на пальне, спричинені війною в Ірані, а також поступову відмову автомобільного ринку від дизельних двигунів.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

За оцінками аналітиків, майже щомісяця від початку війни в Ірані попит на дизельне пальне в Європі був нижчим, ніж за відповідні місяці пандемійного 2020 року.

Тоді споживання пального різко скоротилося через карантинні обмеження та зменшення кількості поїздок. Однак нинішня ситуація свідчить про те, що високі ціни дедалі сильніше впливають на поведінку споживачів.

У яких країнах найбільше скоротилося споживання дизелю

Найпомітніше падіння попиту спостерігається у найбільших європейських економіках.

У жовтні 2026 року споживання автомобільного дизельного пального у Франції та Італії скоротилося на двозначні відсотки в річному вимірі.

У Німеччині за перші вісім місяців року споживання дизелю для автомобільного транспорту зменшилося на 10% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Однією з головних причин стала висока вартість пального, яка змушує водіїв і транспортні компанії скорочувати його використання.

Водночас на попит впливають і довгострокові зміни на автомобільному ринку, зокрема поступове зменшення частки транспортних засобів із дизельними двигунами.

Як падіння попиту впливає на ціни на нафту

Скорочення споживання дизельного пального стало одним із чинників нещодавнього зниження світових цін на нафту.

Наприкінці жовтня котирування наближалися до $120 за барель, однак 25 листопада опустилися приблизно до $90.

При цьому ринок дизельного пального залишається під тиском через війну в Ірані та удари по російських нафтопереробних заводах, які обмежили постачання нафтопродуктів на світовий ринок.

Таким чином, скорочення попиту в Європі відбувається одночасно з проблемами пропозиції, що продовжує впливати на вартість пального.

Водночас ситуація неоднакова в усіх країнах і сегментах ринку. Зокрема, у Німеччині покупці пічного палива почали повертатися на ринок, а нещодавнє зниження цін на автозаправках може підтримати споживання дизелю найближчим часом.

Війна в Ірані вже призвела до суттєвого подорожчання дизельного пального в Європі. Зокрема, у вересні гуртові ціни на дизель сягнули $1644 за тонну на тлі перебоїв із постачанням нафти та нафтопродуктів. Висока вартість ресурсу тоді стримувала купівельну активність, оскільки частина споживачів не могла дозволити собі закупівлі за такими цінами.