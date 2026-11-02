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У Києві частково зупинилися метро та швидкісний трамвай: що відомо
Зранку, 2 листопада, у столиці виникли тимчасові збої в роботі громадського транспорту. Через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення частково обмежено рух поїздів Київського метрополітену, а також зупинився електротранспорт на кількох трамвайних маршрутах.
Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як працює метрополітен:
- "Зелена" лінія: рух поїздів між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" тимчасово призупинено.
- "Червона"лінія: поїзди курсують лише на ділянці від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" (на наземній ділянці рух зупинено).
- "Синя" лінія: працює у звичайному штатному режимі.
Пізніше у КМДА повідомили, що поїзди між станціями "Академмістечко" – "Лісова" відновили рух.
Зміни в роботі наземного транспорту:
Тимчасово призупинено рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая, а також на проспекті Відрадному.
Фахівці вже працюють над стабілізацією енергоживлення та відновленням повноцінного руху транспорту. Про повернення до звичного графіка буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, у Києві частково відновили автомобільний рух Південним мостом. Також Спорудою знову курсують пасажирські автобуси трьох маршрутів. У КМДА підкреслили, що з огляду на встановлені вагові обмеження на мостовій споруді, на вказаних маршрутах працюватимуть виключно одиночні 12-метрові автобуси.