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У Києві частково зупинилися метро та швидкісний трамвай: що відомо

метрополітен
Через стрибки напруги в Києві змінили схему руху метро

Зранку, 2 листопада, у столиці виникли тимчасові збої в роботі громадського транспорту. Через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення частково обмежено рух поїздів Київського метрополітену, а також зупинився електротранспорт на кількох трамвайних маршрутах.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як працює метрополітен:

  • "Зелена" лінія: рух поїздів між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" тимчасово призупинено.
  • "Червона"лінія: поїзди курсують лише на ділянці від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" (на наземній ділянці рух зупинено).
  • "Синя" лінія: працює у звичайному штатному режимі.

Пізніше у КМДА повідомили, що поїзди між станціями "Академмістечко" – "Лісова" відновили рух.

Зміни в роботі наземного транспорту:

Тимчасово призупинено рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая, а також на проспекті Відрадному.

Фахівці вже працюють над стабілізацією енергоживлення та відновленням повноцінного руху транспорту. Про повернення до звичного графіка буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у Києві частково відновили автомобільний рух Південним мостом. Також Спорудою знову курсують пасажирські автобуси трьох маршрутів. У КМДА підкреслили, що з огляду на встановлені вагові обмеження на мостовій споруді, на вказаних маршрутах працюватимуть виключно одиночні 12-метрові автобуси.

Автор:
Тетяна Бесараб

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