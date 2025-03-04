У Києві дозволили ресторанам та кафе встановлювати літні майданчики з 1 квітня

Кафе та ресторанам у Києві можуть встановлювати літні майданчики з 1 квітня.

Про це повідомляє "Реве та стогне ресторатор".

Зазначається, що юрист Євген Комаров повідомив виданню, що 10 лютого він написав лист у Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації з запитом дозволити розміщувати літні майданчики в Києві з 1 квітня замість 1 травня незалежно від погоди. Комісія ухвалила позитивне рішення.

Умови для встановлення літніх майданчиків

Згідно рішення КМДА:

Літні майданчики можна монтувати з 1 квітня, якщо є договір про пайову участь у благоустрої та сплачено відповідний внесок.

Про початок робіт необхідно повідомити Департамент територіального контролю міста Києва відповідним листом.

Які вимоги

При встановленні літніх майданчиків ресторанам та кафе варто враховувати такі вимоги:

майданчики можна встановлювати виключно біля стаціонарних (капітальних) закладів;

ширина для проходу пішоходів повинна бути не менше 1,8 м;

розміщення майданчика не має перешкоджати вільному руху пішоходів;

майданчики можна розташовувати виключно в межах фасаду стаціонарного (капітального) закладу зі збереженням вільних проходів у вхідні (в’їзні) брами будинків;

майданчики мають бути розміщені без втручання у несучі конструкції будівлі, легко демонтуватися у разі необхідності проведення робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівлі чи комунальних мереж;

у межах відкритих (літніх) майданчиків можуть бути встановлені лише столики, крісла, лавки, світильники, декоративні елементи, парасольки, урни для сміття, квіткові та ландшафтні композиції, спеціальне обладнання для кафе для регулювання температурного режиму, програма для автоматизації ресторана, холодильне обладнання для літніх майданчиків;

обладнання для кафе для регулювання температурного режиму, програма для автоматизації ресторана, холодильне обладнання для літніх майданчиків; майданчики не повинні перешкоджати доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення;

освітлювальні прилади (світильники, ліхтарі тощо) встановлюються лише у межах майданчика таким чином, щоб не засліплювати пішоходів, водіїв та не освітлювати вікна мешканців прилеглих житлових будинків;

по периметру огорожі літніх майданчиків допускається влаштування легких збірно-розбірних конструкцій висотою до метра, в яких можуть бути оформлені квіткові композиції, світильники;

забороняється розміщувати майданчики із закриттям автентичних елементів архітектури фасадів, зокрема мозаїки, елементів ліпнини, колон, ротонд, пілястр тощо;

сонцезахисні елементи літніх майданчиків можуть бути у вигляді навісних маркіз, що кріпляться до фасаду або на опорах біля фасаду, або навісів у фронтальних межах фасаду за умови, якщо вони не перекривають декоративних елементів фасадів;

на літніх майданчиках забороняється встановлення сцен, естрад, танцювальних майданчиків тощо, грилів та мангалів;

на літніх майданчиках, розміщених в межах житлової забудови міста, забороняється використовувати живу музику тa звуковідтворювальну апаратуру;

майданчики, що розміщуються з боку проїзної частини, мають бути захищені від випадкового наїзду автотранспорту;

Зауважимо, ресторанний бізнес нині переживає не найкращі часи. Платоспроможність падає, і людей з грошима на всі заклади не вистачає. Так, у Києві за рік закрилися 120 ресторанів та кафе через війну та відсутність клієнтів. А у Львові у центрі закривають понад пів сотні ресторанів, а за прогнозами експертів, після зими перелік закриттів і звільнень у сфері гостинності буде значно більше.