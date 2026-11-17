У Києві частково відновили рух Південним мостом у напрямку з лівого на правий берег. Проїзд дозволили транспорту вагою до 10 тонн, а також громадському транспорту загальною масою до 18 тонн. Рух у зворотному напрямку залишається закритим через пошкодження конструкцій мосту.

Як пише Dilo, про це інформує мер столиці Віталій Кличко.

У Києві частково відновили автомобільний рух Південним мостом. Після обстеження конструкцій фахівці дозволили тимчасовий проїзд у напрямку з лівого на правий берег столиці.

Відповідний висновок надали спеціалісти ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури".

Рух мостом дозволений із регульованим інтервалом для двох категорій транспорту:

легкових і вантажних автомобілів масою до 10 тонн включно;

громадського транспорту загальною масою до 18 тонн.

Водночас проїзд із правого на лівий берег залишається закритим через пошкодження відповідної частини мосту.

Що відомо про відновлення Південного мосту

Наразі фахівці опрацьовують результати обстеження та проводять додаткові розрахунки, щоб оцінити технічний стан і несну здатність пошкоджених конструкцій.

Паралельно працівники КП "Київавтошляхміст" продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки та відновлювати пошкоджені елементи мостової споруди.

Подальші рішення щодо відновлення руху залежатимуть від результатів технічного обстеження.

Нагадаємо, 17 листопада у Києві перекрили рух Північним і Південним мостами внаслідок російських ударів. Громадський транспорт, маршрути якого пролягали через ці переправи, курсував зі змінами.