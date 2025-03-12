У Києві дозволили рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег

Після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Водночас рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим, окрім проїзду для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транспортних засобів військового призначення, транзитного вантажного транспорту.

За словами Кличка, також частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег.

Як повідомив Кличко, відтепер без обмежень транспорт рухатиметься:

Північним мостом;

мостом Метро;

мостом Патона;

Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);

Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);

Південним мостом – з лівого на правий берег.

Зауважимо, у Києві перекрили приватний автомобільний рух Південним мостом з 22 червня 2022 року. Рух ним було дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.