У Києві з 23 листопада до 11 грудня 2026 року тимчасово призупинятимуть рух трамваїв №16 через ремонт колій на вулиці Героїв Дніпра. Обмеження діятимуть лише у будні з 9:30 до 16:00. Для перевезення пасажирів збільшать кількість трамваїв на маршруті №11.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

За інформацією КП "Київпастранс", тимчасові зміни пов'язані з проведенням ремонтних робіт на трамвайних коліях.

Коли не курсуватиме трамвай №16

Упродовж зазначеного періоду трамваї №16 не курсуватимуть із понеділка до п'ятниці з 9:30 до 16:00. В інші години та у вихідні дні маршрут працюватиме у звичайному режимі.

Щоб забезпечити перевезення пасажирів під час ремонтних робіт, "Київпастранс" збільшить кількість трамваїв на маршруті №11.

Щоб частково компенсувати відсутність трамваїв №16, "Київпастранс" збільшить кількість рухомого складу на маршруті №11.

Пасажирам рекомендують враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, 17 листопада в Києві повністю відновили рух трамваїв і тролейбусів після тимчасового припинення роботи наземного електротранспорту через складну ситуацію в енергосистемі. Тоді на маршрути повернулися 39 тролейбусних і 17 трамвайних маршрутів.