У Києві розглядають можливість відновлення руху приватного транспорту Південним мостом із правого на лівий берег. Остаточне рішення можуть ухвалити після оцінки стану споруди та аналізу транспортної ситуації.

Як пише Dilo, про це в телеефірі повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника КМВА Андрій Ткачов.

Наразі рух Південним мостом із лівого на правий берег відкритий для транспорту. У зворотному напрямку, з правого на лівий берег, проїзд поки дозволений лише громадському транспорту.

Водночас у КМВА не виключають, що приватні автомобілі зможуть користуватися цим маршрутом уже найближчими днями.

Рішення щодо зміни правил руху можуть ухвалити протягом 24–25 листопада. Перед цим фахівці мають оцінити поведінку мосту та наслідки збільшення транспортного навантаження.

Які обмеження діють на мостах Києва

Окрім Південного мосту, транспортні обмеження зберігаються на Північному мосту.

За інформацією КМВА, ним наразі дозволено рух лише громадського та спеціального транспорту. Зокрема, йдеться про автомобілі екстрених служб і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів.

На інших мостах столиці транспорт рухається без обмежень.

Нагадаємо, через нічну ворожу атаку на столицю 17 листопада зазнали пошкоджень Північний та Південний мости.