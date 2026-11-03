У Києві можуть зникнути вода та тиск у кранах: що сталося і до чого готуватися

Через російські атаки та пошкодження енергетичної інфраструктури основні об’єкти “Київводоканалу" залишилися без електропостачання. У столиці можливі тимчасові перебої з водою.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Через знеструмлення основних об’єктів "Київводоканалу" в Києві можуть виникати тимчасові перебої з водопостачанням. Причиною стали російські атаки та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над відновленням стабільної роботи системи водопостачання. Комунальні служби вживають заходів, щоб якомога швидше повернути подачу води мешканцям столиці.

Водночас відновлення електропостачання не означатиме миттєвого повернення води. Після запуску живлення фахівцям знадобиться додатковий час, щоб увімкнути обладнання, наповнити водопровідні мережі та стабілізувати тиск.

Тривалість цього процесу залежатиме від ситуації з електропостачанням та роботи інженерної інфраструктури.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба перевірила якість питної води в Україні та виявила порушення на 907 об’єктах водопостачання. Зокрема, проблеми встановили у 35% перевірених бюветів і 56% пунктів розливу води.