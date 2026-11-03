RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,53

+0,18

EUR

51,05

+0,37

Готівковий курс:

USD

46,40

46,10

EUR

52,00

51,57

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

У Києві можуть зникнути вода та тиск у кранах: що сталося і до чого готуватися

вода
Українці отримуватимуть чисту питну воду за стандартами ЄС / Depositphotos

Через російські атаки та пошкодження енергетичної інфраструктури основні об’єкти “Київводоканалу" залишилися без електропостачання. У столиці можливі тимчасові перебої з водою. 

 

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Через знеструмлення основних об’єктів "Київводоканалу" в Києві можуть виникати тимчасові перебої з водопостачанням. Причиною стали російські атаки та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над відновленням стабільної роботи системи водопостачання. Комунальні служби вживають заходів, щоб якомога швидше повернути подачу води мешканцям столиці.

Водночас відновлення електропостачання не означатиме миттєвого повернення води. Після запуску живлення фахівцям знадобиться додатковий час, щоб увімкнути обладнання, наповнити водопровідні мережі та стабілізувати тиск.

Тривалість цього процесу залежатиме від ситуації з електропостачанням та роботи інженерної інфраструктури.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба перевірила якість питної води в Україні та виявила порушення на 907 об’єктах водопостачання. Зокрема, проблеми встановили у 35% перевірених бюветів і 56% пунктів розливу води.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності