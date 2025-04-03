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У Києві на аукціон виставлять недобудовану дитячу клініку: стартова ціна 7,5 млн грн

аукціон, клініка
Недобудована дитяча клініка у Києві на приватизаційному аукціоні. / Фонд держмайна

15 квітня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації недобудованої дитячої уронефрологічної клініки в Києві. 

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
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Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Що відомо про об’єкт

Об’єкт незавершеного будівництва – дитяча уронефрологічна клініка на 80 ліжок, що належить ДУ "Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України".

Стартова ціна – 7,5 млн грн (без ПДВ).

Об’єкт, площею 3943,5 м² знаходиться в центрі міста Києва ( вул. Обсерваторна 3/1), поруч зі зручною транспортною розв'язкою та соціальною інфраструктурою.

Висота будівлі становить 16,5 м. Фундамент виконано у вигляді стрічки з залізобетону, зовнішні стіни – цегляні, а міжповерхові перекриття – залізобетонні. Підлога на перекриттях покрита цементом, а покрівля – рубероїдом.

Рівень будівельної готовності 54,5%.  

Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації. Зазначається, що площа земельної ділянки – 0,6266 га.

Пропозиції приймаються до 20.00 14 квітня.

Фото 2 — У Києві на аукціон виставлять недобудовану дитячу клініку: стартова ціна 7,5 млн грн
Фото 3 — У Києві на аукціон виставлять недобудовану дитячу клініку: стартова ціна 7,5 млн грн
Фото 4 — У Києві на аукціон виставлять недобудовану дитячу клініку: стартова ціна 7,5 млн грн

Нагадаємо, раніше Фонд державного майна України оголосив про приватизаційний аукціон з продажу Івано-Франківського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою.

Автор:
Ольга Опенько