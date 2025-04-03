У Києві на аукціон виставлять недобудовану дитячу клініку: стартова ціна 7,5 млн грн

15 квітня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації недобудованої дитячої уронефрологічної клініки в Києві.

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Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Що відомо про об’єкт

Об’єкт незавершеного будівництва – дитяча уронефрологічна клініка на 80 ліжок, що належить ДУ "Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України".

Стартова ціна – 7,5 млн грн (без ПДВ).

Об’єкт, площею 3943,5 м² знаходиться в центрі міста Києва ( вул. Обсерваторна 3/1), поруч зі зручною транспортною розв'язкою та соціальною інфраструктурою.

Висота будівлі становить 16,5 м. Фундамент виконано у вигляді стрічки з залізобетону, зовнішні стіни – цегляні, а міжповерхові перекриття – залізобетонні. Підлога на перекриттях покрита цементом, а покрівля – рубероїдом.

Рівень будівельної готовності 54,5%.

Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації. Зазначається, що площа земельної ділянки – 0,6266 га.

Пропозиції приймаються до 20.00 14 квітня.

Нагадаємо, раніше Фонд державного майна України оголосив про приватизаційний аукціон з продажу Івано-Франківського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою.