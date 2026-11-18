Із 18 листопада на лівому березі Києва розпочнуть монтаж запірної арматури для будівництва резервних систем теплопостачання. Для проведення робіт доведеться тимчасово відключити ділянку тепломагістралі, через що частина житлових і нежитлових будівель залишиться без опалення. У міській владі обіцяють виконати роботи якомога швидше, щоб скоротити перерву в подачі тепла.

Про це інформує Dilo з посиланням на пресслужбу КМДА.

Хто залишиться без опалення

На період виконання монтажних робіт без теплопостачання тимчасово залишиться частина житлових, відомчих та інших будівель Лівобережного масиву.

Необхідність відключення пов'язана з технологічними особливостями робіт: будівельникам потрібно виконати врізку засувок у тепломагістраль.

У міській адміністрації зазначають, що цей етап будівництва доводиться проводити вже під час опалювального сезону.

Коли відновлять подачу тепла

Питання організації робіт винесли на розгляд міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це має забезпечити координацію між усіма залученими сторонами.

Монтаж планують завершити в найкоротші терміни, щоб мінімізувати перерву в теплопостачанні та якомога швидше відновити подачу тепла до будівель.

У повідомленні КМДА конкретних адрес будинків, які тимчасово залишаться без опалення, а також точних строків відновлення теплопостачання не зазначено.

Опалювальний сезон у столиці розпочався ще 16 жовтня — Київ зробив це першим в Україні.

На першому етапі тепло почали подавати до закладів соціальної сфери (лікарень, шкіл та дитячих садків), які підключали за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Нагадаємо, у Києві планують ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, зокрема за рахунок будівництва резервних котелень, однак це буде відбуватися вже під час опалювального сезону. Завершення робіт за поточними оцінками потребуватиме близько двох місяців.