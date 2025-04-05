У Києві на вихідних зупинять рух поїздів метро між станціями "Лісова" та Дніпро" та перекриють проспект на Виноградарі на рік

5 і 6 квітня рух поїздів між станціями Святошинсько-Броварській лінії Київського метрополітену "Лісова" та "Дніпро" зупинять через ремонт Дарницького шляхопроводу. Також для будівництва метро на Виноградар із 5 квітня 2025 року на рік закриють рух частиною проспекту Європейського Союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У Києві призупинять на два дні рух між станціями метро"Лісова" та "Дніпро"

Зазначається, що цими вихідними на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть зачинені.

Натомість дублюючим маршрутом курсуватимуть автобуси № 1М з інтервалом руху до 10 хв:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";

у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська". Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Також збільшать кількість трамваїв №№ 8, 27 та автобусів № 118.

Поїзди рухатимуться між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" відповідно до графіка руху вихідного дня.

У КМДА зауважують, що з 7 квітня станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі.

У Києві закриють рух частиною проспекту на рік

У Києві для будівництва метро на Виноградар із 5 квітня 2025 року на рік закриють рух частиною проспекту Європейського Союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.

Повідомляється, що на час виконання робіт транспорт курсуватиме за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яку попередньо затвердять з Управлінням патрульної поліції в м. Києві. Про зміни в роботі наземного пасажирського транспорту, що курсує проспектом Європейського Союзу, в КМДА обіцяють повідомити додатково.

Киян та гостей столиці просять враховувати обмеження під час планування маршруту.