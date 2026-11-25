Облаштування понтонних переправ через Дніпро у столиці як альтернативи мостам наразі стикається з браком фінансування та складними інженерними й погодними умовами.

Як пише Dilo, про це повідомила народна депутатка Оксана Савчук в ефірі "Ранок.LIVE".

За її словами, попри наявність ресурсів, що виділяються з державного бюджету та міською державною адміністрацією, зведення будь-яких конструкцій, пов'язаних із мостовими переходами, потребує значно більших інвестицій, ніж оголошені 1–2 млрд грн.

Водночас нардепка зазначила, що кошти для старту необхідних робіт у держбюджеті, резервному фонді та Міністерстві інфраструктури ще залишаються, проте ключовим фактором залишається можливість ухвалення швидких рішень.

"Тому, коли ми говоримо, там, мільярд-два мільярди, це не є така велика сума. Нам здається, о, це ж все супер, це ж так багато. Ні, це питання не таке вже велике, але питання можливості швидких рішень", — пояснила Оксана Савчук.

Технічні та погодні перешкоди

Окрім фінансового аспекту, серйозною перепоною є підготовка під'їзних шляхів. Перед встановленням понтонної конструкції необхідно облаштувати надійну насипну основу з обох берегів Дніпра.

За словами депутатки, ситуацію додатково ускладнює зміна погодних умов, що створює нові ризики для будівництва.

"Це те, про що зараз говорять, що будуть насипні понтонні переправи. Для того, щоб вони відбулися, їм треба з двох боків насипати основу, щоб можна було на що поставити. І це проблема з заїздами насипними", — підкреслила Савчук.

У Києві розпочали будівництво понтонних переправ

Як заявив очільник Деснянської районної державної адміністрації у місті Києві Максим Бахматов, у Києві вже розпочали будівництво понтонних переправ через Дніпро, які мають забезпечити мінімальний транзит транспорту та проїзд автомобілів у разі критичного пошкодження чи руйнування мостів. Завершити ці роботи планують упродовж двох-трьох місяців.

Крім того, за даними міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Миколи Калашника, у Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів.

У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.