У Києві перестали падати орендні ставки в офісах - вперше від початку війни

Війна, пандемія коронавірусу призвели до зниження доходної частини у більшості керуючих компаній офісної нерухомості при збереженні зобов’язань перед контрагентами, фондом оплати праці персоналу, податковими відрахуваннями. У липні 2025 рокуситуація почала змінюватись.

Після тривалого падіння цін на оренду в бізнес-центрах Києва вперше за час війни стабілізувалися ставки. Про це пише Delo.ua з посиланням на дослідження UTG.

За понад три роки вторгнення значно зросло навантаження на орендарів, враховуючи здорожчання комунальних платежів, необхідність покупки генераторів або втрати електроенергії чи робочого часу через тривоги, також з ними і OPEX через зростання вакантності та розподілу експлуатаційних платежів на меншу кількість операторів.

Проте бізнес поступово адаптувався, а ставки оренди вперше від початку війни припинили зниження.

Інфографіка: UTG

За підрахунками аналітиків UTG, у липні 2025 оренда за 1 кв. метр обходилася в класі «А» = $17,2, у класі «В» = $11,9, у класі «С» = $9,8 (без урахування ПДВ, OPEX, КП, BOMA)

Водночас тренд до економії продовжується – орендарі оптимізують займані площі, розглядають пропозиції у віддалених від центру районах, переводять співробітників із орендованих приміщень у власну адміністративну нерухомість. Практика праці чоловіків з дома, розпочата під час короновірусу, зараз поглибилася та поширилася через загрозу мобілізації працівниками ТЦК. Тому середньозважена вакантність у бізнес-центрах Києва на середину 2025 року складає: «А» = 28,2%, «В» = 20,5%, «С» = 14,2%.

Негативно впливає на ринок офісної нерухомості також скорочення представлених в Україні міжнародних компаній та їх представництв (основних споживачів професійної офісної нерухомості).

Більшість міжнародних фінансових установ, які вийшли з України, або значно скоротили адміністративний персонал після світової економічної кризи 2008 року, і так і не повернулися до країни.

З лютого 2022-го через військові дії більшість країн світу поставили Україну на паузу у виході на ринок нових брендів, а існуючі представництва скорочують або релокують.

Інфографіка: UTG

Тим не менш, попит на офіси росте завдяки військовим компаніям. Сьогодні Україна стає справжнім полігоном щодо тестування ноу-хау та передових сучасних систем озброєння, а світові компанії – гіганти зі сфери ОПК запускають або ведуть перемовини про відкриття в країні спільних виробничих потужностей, заводів, науково-дослідницьких центрів, адміністративно-офісних представництв.

"Серед таких прикладів: Німеччина (компанії «Rheinmetall», «KMW»), Туреччина («Baykar»), Норвегія («Kongsberg»), Латвія («Atlas Aerospace»), Великобритания («BAE Systems»), США («Northrop Grumman»), Данія, Франція, Італія, Іспанія, Польща та багато інших країн, які активно залучені в даний процес. Вони відкривають локальні офіси та створюють нові робочі місця", - наголосили в компанії.

Також лояльність міжнародної громадськості до України зберігається, а можливий вступ до складу НАТО та ЄС, ймовірно, призведуть до появи та розвитку в країні нових міжнародних організацій, підприємств, брендів, особливо тих, які закрилися і повністю залишили територію РФ.

Раніше Delo.ua писало, що офісний ринок втратив рекордну кількість площ у І кварталі 2025-го.

Більше про те, що відбувається на ринку у І півріччі 2025 читайте у статті "Як змінюється ринок офісної нерухомості: 5 нових трендів".