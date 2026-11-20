Унаслідок російських обстрілів Києва 19 та 20 листопада пошкоджено вісім об'єктів культурної спадщини та знакових пам'яток столиці. Серед них — міст імені Євгена Патона, Михайлівський Золотоверхий собор, Пейзажна алея та будівля посольства Нідерландів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

За результатами попереднього обстеження пошкодження різного ступеня зафіксували на таких об'єктах:

Міст імені Євгена Патона — автомобільний міст через Дніпро, введений в експлуатацію у 1953 році. Має статус пам'ятки архітектури, містобудування, науки і техніки місцевого значення.

Михайлівський Золотоверхий собор — головний храм однойменного монастиря, відбудований у 1997–1998 роках на місці зруйнованої у 1930-х роках святині XII століття.

Будівля Київського міського бюро технічної інвентаризації на вулиці Трьохсвятительській, 4-Б, В — колишній готель для прочан Михайлівського монастиря, пам'ятка архітектури місцевого значення.

Головний корпус Українського державного університету імені Михайла Драгоманова — будівля 1970-х років у стилі радянського модернізму.

Садиба Нечаєвих (Будинок Вишневського) на Контрактовій площі, 7 — один із найстаріших збережених житлових будинків Подолу, зведений у 1798 році.

Національний музей історії України у Другій світовій війні — вибухова хвиля пошкодила скління приміщень музею біля підніжжя монумента "Батьківщина-мати".

Пейзажна алея — ландшафтний простір у межах охоронної зони Софії Київської, облаштований на місці оборонних валів Верхнього міста X–XIII століть.

Будівля посольства Королівства Нідерландів на Контрактовій площі, 7 — частина історичної забудови Подолу.

Наслідки обстрілів ще оцінюють

Наразі на пошкоджених об'єктах працюють профільні служби, фахівці з охорони культурної спадщини та експертні комісії.

Вони проводять первинне обстеження споруд, фіксують пошкодження та складають відповідні акти.

Остаточні масштаби руйнувань поки не встановлені. Інформацію про стан об'єктів доповнюватимуть за результатами подальших обстежень.

Нагадаємо, внаслідок російської балістичної атаки 20 листопада у Києві пошкоджено три автомобільні мости. Йдеться про Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний мости. Через наслідки обстрілу рух між берегами столиці був ускладнений.