Агрохолдинг та суднобудівна компанія “Нібулон” пропонує відновити регулярні пасажирські річкові перевезення у Києві, щоб розвантажити та підстрахувати сполучення між правим і лівим берегами столиці в умовах загроз для мостів.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Досвід запусків швидкісних суден

"Ще у 2017 році "Нібулон" довів, що річки можуть бути повноцінними транспортними артеріями. Компанія відродила пасажирські перевезення Дніпром і Південним Бугом, повернувши українцям можливість швидко та комфортно подорожувати водою", - нагадали в пресслужбі.

Компанія має власне виробництво пасажирського флоту. Зокрема, у Миколаєві вона запускала швидкісні судна на підводних крилах "Нібулон Експрес", які вміщують до 79 пасажирів, розвивають швидкість до 65 км/год і здатні долати до 500 км без дозаправлення.

Лише за перші місяці роботи цими рейсами скористалися понад 20 тисяч пасажирів. У компанії переконані, що в умовах війни цей досвід стає критично важливим для міст, яким потрібні резервні транспортні артерії.

Річкові трамваї працювали у столиці понад 30 років

Регулярні річкові трамвайні маршрути функціонували в Києві з 1961 по 1992 рік — тоді судна курсували від Поштової площі до гирла Десни та Нижніх Садів.

Після закриття проєкт неодноразово намагалися відродити, проте щоразу перезапуск зупинявся через економічну нерентабельність.

Раніше заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко заявляв, що між станцією метро "Славутич" на лівому березі Києва та Поштовою площею на Подолі можуть почати курсувати пасажирські судна. Поїздка обійдеться приблизно у 60–80 гривень.

Також повідомлялося, що у Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.