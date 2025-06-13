У Києві розпочалась реконструкція аварійного каналізаційного колектора: де перекриють рух

Із 13 червня 2025 року “Київводоканал” стартує з масштабною реконструкцією Позняківського каналізаційного колектора у Дарницькому районі столиці. Проєкт включає прокладання нових труб, санацію аварійних ділянок та облаштування технологічних майданчиків. У зв’язку з роботами частково обмежать рух транспорту до кінця року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт каналізаційного колектора

В Києві розпочалась капітальна реконструкція Позняківського каналізаційного колектора на вулиці Здолбунівській у Дарницькому районі.

У межах проєкту заплановано:

облаштування будівельного майданчика на перетині вулиць Ревуцького, Здолбунівської та Затишної;

спорудження технологічних шахт;

прокладання нових труб;

модернізація аварійних ділянок колектора.

Роботи мають на меті покращити надійність каналізаційної інфраструктури району.

У зв’язку з роботами тимчасово обмежать рух транспорту на перетині вулиць Ревуцького та Здолбунівської, а також частково змінять напрямок руху на вул. Затишній.

Роботи триватимуть до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, Київ інвестував понад 900 мільйонів гривень із міського бюджету у відновлення житлових будинків, що зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Із 36 найбільш постраждалих будівель уже завершено капітальний ремонт 24, ще 12 перебувають у процесі відновлення