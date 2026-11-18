У Києві вже розпочали будівництво понтонних переправ через Дніпро, які мають забезпечити мінімальний транзит транспорту та проїзд автомобілів у разі критичного пошкодження чи руйнування мостів. Завершити ці роботи планують упродовж двох-трьох місяців.

Про це заявив очільник Деснянської районної державної адміністрації у місті Києві Максим Бахматов, передає РБК-Україна.

Коментуючи питання щодо наявності резервного плану сполучення між берегами Києва на випадок, якщо мости перестануть функціонувати, він розповів, що місто вже перейшло до практичного облаштування понтонів.

"Якщо говорити про концептуальні історії - тунелі й так далі - ніхто не знає, що робити. Єдине, що робиться зараз - реально будуються переправи. Почали будувати переправи. Протягом 2-3 місяців їх закінчать. Є шанс, що їх закінчать", -повідомив Бахматов.

Він уточнив, що йдеться саме про понтонні переправи, розраховані на мінімальний транспортний транзит і проїзд спецтранспорту та ключових автомобілів.

У Києві побудують переправи через Дніпро

Зауважимо, через можливі удари по мостах Київ ризикує опинитися розділеним на дві частини, але понтонні переправи зможуть забезпечити лише половину автомобільного трафіку. Наразі через столичні мости щодня проїжджає близько 600 тисяч автомобілів.

На роботи з будівництва понтонних переправ виділено 2,2 млрд. грн.: 1,2 млрд візьмуть з державного бюджету, ще 1 млрд дає Київ.

Також у Києві побудують щонайменше два нові мобільні мости завдяки підтримці західних партнерів. Їх планується встановити протягом 3-4 місяців після підготовки під'їзних колій.

Крім того, у Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту України вже розпочало підготовку проєкту тунелю під Дніпром у Києві, який обговорили із представниками американської компанії Robbins, що спеціалізується на тунелепрохідницькому обладнанні.

Раніше міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник заявляв, що будівництво найпростішого тунелю без метрополітену під Дніпром у Києві може коштувати 400-500 млн доларів. Реалізація проєкту триватиме близько двох-трьох років.

Також народний депутат Олександр Качура публікував офіційний лист від американської компанії Robbins та американо-канадської компанії ABROOK inc із пропозицією українському уряду щодо тунелів під Дніпром.

Але на думку експертів, тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.

Київ планує спрямувати 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них. Місця розміщення переправ визначатиме військове командування.

Альтернативні шляхи через річку Дніпро в Києві включатимуть понтонні мости та пороми, але вони матимуть і обмеження на певний вид транспорту, і на обсяги пасажиропотоку.