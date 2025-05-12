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У Києві розпочали демонтаж незаконних рекламних конструкцій на лівому березі: що відомо
Із 12 по 16 травня комунальники прибиратимуть рекламні конструкції та вивіски без дозволів, встановлені з порушенням закону на лівобережній частині столиці.
Про це інформує КМДА.
Упорядкування рекламного простору
У Києві триває демонтаж незаконних рекламних конструкцій, розміщених без документів, на таких локаціях, як вулиця Бориспільська, вулиця Микільсько-Слобідська та проспект Романа Шухевича.
Фахівці прибирають:
- рекламні конструкції на фасадах будівель;
- банери;
- панно та вивіски, що порушують правила.
Метою цієї роботи є упорядкування рекламного простору столиці та забезпечення безпеки.
В КМДА наголошують, що незаконно встановлені рекламні елементи не тільки шкодять архітектурному вигляду міста, але й можуть створювати ризики, зокрема перешкоджати оглядовості або бути небезпечними під час сильного вітру чи негоди.
Виконання робіт здійснюється відповідно до затвердженого дизайн-коду, що регламентує розміщення зовнішньої реклами та вивісок. У разі ігнорування попереджень з боку власників, демонтаж проводиться примусово.
Відповідно до законодавства, всі конструкції, розміщені зовні, мають бути встановлені згідно з оформленим документом та відповідати правилам розміщення рекламних засобів і вивісок у Києві.
"Дотримання правил розміщення реклами − важливий крок до безпечного та естетичного міського середовища", - наголосив директор КП "Київреклама" Петро Старовойтов.
Нагадаємо, упродовж першого кварталу 2025 року Держпродспоживслужба перевірила понад 5,3 тисячі рекламоносіїв і виявила понад тисячу порушень рекламного законодавства. Було накладено штрафних санкцій на 2,6 млн грн.