У Києві будують шість об'єктів резервного теплопостачання в зоні Дарницької ТЕЦ. Попереду — підключення до мереж та запуск, після чого 80% місцевих будинків матимуть альтернативне джерело тепла вже до кінця року.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Іван Федоров.

"Частина вже на завершальній стадії, але попереду ще підключення мереж та введення в експлуатацію. Мета - до кінця року створити можливість забезпечення резервним теплом 80% будинків", — пояснив він.

Захист енергетики Київщини

Агентство також планує завершити будівництво захисних споруд на підстанціях Київщини. Міністерство вже ухвалило рішення про передачу недобудованих об'єктів, однак агентство очікує відповідних актів від Київської обласної військової адміністрації.

Після передачі проведуть аудит, визначать підрядників і продовжать роботи. Залежно від готовності споруд завершення будівництва може тривати від трьох тижнів до чотирьох місяців.

Що ще планують зробити

За словами Федорова, Агентство відновлення розподіляє роботу за принципом 80% на нагальні проблеми та 20% на стратегічні рішення.

За останні 2,5 місяця відомство перевірило регіональні служби. Аудит виявив різницю в ефективності їхньої роботи, нереалістичні графіки будівництва та відсутність єдиного оперативного контролю.

Тепер за будівництвом об'єктів стежать за допомогою цифрової системи. Вона показує готовність робіт, використання коштів, темпи будівництва та проблеми.

Паралельно агентство готує інфраструктуру до наступної зими. За оцінкою відомства, будівництво захисту енергетичних об'єктів займає 6–8 місяців, тому підготовку потрібно починати заздалегідь.

Також триває зимове утримання доріг, готуються ремонти автошляхів і будівництво мостів.

Раніше повідомлялося, що уряд зобов'язав Київ активізувати децентралізацію теплопостачання на ключових ТЕЦ. Зокрема на Дарницькій ТЕЦ має з'явиться розподілена енергосистема.