У Києві відбудеться Ukraine Fintech Week 2025 – перший в країні кількаденний захід фінтех-спрямування

Ukraine Fintech Week 2025 стане провідною платформою для обговорення майбутніх фінансових технологій в Україні. Захід об'єднає гравців ринку, експертів, регуляторів інвесторів тощо.

З 17 по 21 березня в Києві відбудеться Ukraine Fintech Week 2025 – серія заходів, присвячених розвитку фінансових технологій та інновацій. Учасники зможуть долучитися до галузевих конференцій, панельних дискусій, закритих бізнес-зустрічей, а також відвідати церемонію нагородження Ukrainian Fintech Awards 2025.

Основними темами Ukraine Fintech Week 2025 стануть цифрове кредитування, розвиток електронної комерції, інноваційні платіжні рішення, регуляторні виклики та перспективи інтеграції українського фінансового сектору в глобальну екосистему. Організатором події є Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній.

Серед ключових заходів Ukraine Fintech Week 2025:

Pay.Forum та Digital Lending Conference – конференції про тренди в цифрових платежах та онлайн-кредитуванні.

Ukrainian Fintech Awards – престижна церемонія нагородження лідерів ринку.

Цикл лекцій у провідних університетах країни – зустрічі з найкращими експертами.

Ексклюзивний нетворкінг з представниками фінансових компаній, банків, інвесторами та міжнародними експертами.

Ростислав Дюк, Голова Правління УАФІК, анонсує: “Сьогодні успіх фінтех-індустрії в Україні залежить від нашої здатності працювати разом. Ukraine Fintech Week — це більше, ніж просто серія подій. Це можливість зібрати всіх, хто творить майбутнє фінтеху в Україні. Саме тому зараз, як ніколи, важливо об’єднуватися, ділитися досвідом і разом рухати галузь уперед. Цей тиждень — наш шанс показати світу, що український фінтех має величезний потенціал і готовий до нових вершин”.

Організатори прагнуть зібрати на Ukraine Fintech Week понад 50 спікерів із провідних українських та міжнародних компаній. Щоб обговорити інновації, знайти нові партнерства та розширити свої професійні горизонти, з`їдуться близько 500 учасників із різних областей України.

Ukraine Fintech Week 2025 прагне стати масштабною платформою для фінансової спільноти України, об’єднати лідерів фінтех-індустрії та надати можливість поділитися досвідом найкращим представникам галузі.

Детальна програма заходу та реєстрація для учасників доступна за посиланням: https://fintechua.org/fintech_week

Для акредитації ЗМІ та додаткової інформації: Швець Дарія, [email protected]