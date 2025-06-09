У Києві відбулась головна щорічна подія будівельної та архітектурної сфери — ІV Український будівельний конгрес

4 червня у КВЦ «Парковий» відбулась головна щорічна подія будівельної та архітектурної сфери — ІV Український будівельний конгрес.

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Конгрес став простором рівних можливостей — тут зібрались 4306 гостей: від великих девелоперів до молодих фахівців. Відкрита участь, доступ до технологій та знань, діалог без бар’єрів — саме така демократизація формує нову культуру галузі. І головне — мотивує до кооперації: між кластерами, експертами, ІТ-компаніями та університетами.

Серед головних подій Конгресу:

Премія ТВОРЕЦЬ РОКУ 2025 — урочисте нагородження найяскравіших архітекторів, девелоперів та лідерів галузі.

— урочисте нагородження найяскравіших архітекторів, девелоперів та лідерів галузі. Ukraine Agro Awards 2025 — ключова аграрна премія України, що об’єднала топові агро-холдинги, інноваторів та лідерів ринку.

— ключова аграрна премія України, що об’єднала топові агро-холдинги, інноваторів та лідерів ринку. Презентації інфраструктурних кейсів, новітніх архітектурних підходів і стратегій сталого розвитку.

Тематичні блоки конгресу охопили:

Девелопмент і будівництво під час війни — обговорили стратегії залучення фінансування та прискореної відбудови інфраструктури в умовах війни, підкресливши важливу роль великих бізнесів у формуванні нової реальності девелопменту та необхідність проєктного фінансування для масштабних будівельних проєктів.

і будівництво під час війни — обговорили стратегії залучення фінансування та прискореної відбудови інфраструктури в умовах війни, підкресливши важливу роль великих бізнесів у формуванні нової реальності девелопменту та необхідність проєктного фінансування для масштабних будівельних проєктів. Архітектура й урбаністика — Архітектурна спільнота закликає до оновлення застарілих радянських норм: замість формального підходу — фокус на реальні потреби користувачів і спільну участь професійної спільноти у формуванні сучасних правил гри.

— Архітектурна спільнота закликає до оновлення застарілих радянських норм: замість формального підходу — фокус на реальні потреби користувачів і спільну участь професійної спільноти у формуванні сучасних правил гри. Комерційна нерухомість — зміни в попиті на комерційну нерухомість, зокрема розвиток гібридних просторів, та аналізували тенденції ринку в контексті післявоєнної відбудови великих інфраструктурних об’єктів.

— зміни в попиті на комерційну нерухомість, зокрема розвиток гібридних просторів, та аналізували тенденції ринку в контексті післявоєнної відбудови великих інфраструктурних об’єктів. Житлова нерухомість — під час дискусії було представлено концепції доступного житла, що поєднує якість, ціну та соціальні потреби, а також розглянуто нові формати житла, які відповідають сучасним запитам покупців.

— під час дискусії було представлено концепції доступного житла, що поєднує якість, ціну та соціальні потреби, а також розглянуто нові формати житла, які відповідають сучасним запитам покупців. Технології та інновації — обговорили ВІМ-інтеграцію, кадрові виклики, кластерну взаємодію та створення технологічної екосистеми сталого будівництва — як основу трансформації галузі через інновації, партнерства та стандарти.

— обговорили ВІМ-інтеграцію, кадрові виклики, кластерну взаємодію та створення технологічної екосистеми сталого будівництва — як основу трансформації галузі через інновації, партнерства та стандарти. Інвестиції та міжнародні ринки — учасники конгресу обговорили роль державної підтримки у залученні значних інвестицій у будівельний сектор, а також поділилися стратегіями залучення іноземного капіталу для відновлення та розвитку інфраструктури.

— учасники конгресу обговорили роль державної підтримки у залученні значних інвестицій у будівельний сектор, а також поділилися стратегіями залучення іноземного капіталу для відновлення та розвитку інфраструктури. Освіта та лідерство — під час заходу підняли питання кадрового дефіциту у будівельній галузі, акцентували на важливості навчання, утримання та підвищення кваліфікації спеціалістів, а також ролі професійних спілок у нормативному формотворенні та розвитку освітніх програм.

Під час заходу учасники:

встановили нові партнерства з ТОП-лідерами ринку

презентували свої проєкти широкій цільовій аудиторії

долучитись до професійного діалогу про відбудову України

Премія "Творець Року 2025"

Вечірнє нагородження IV Конгресу традиційно стало подією, що надихає.

Премія "Творець Року 2025" проходила за принципами прозорості та професійного відбору — з 300 поданих робіт кваліфікаційна комісія та журі відібрали лише найсильніші — конкурс став справжнім фільтром якості для галузі.

IV Український Будівельний Конгрес — це не лише масштабна подія, а платформа для стратегічного діалогу, яка об'єднує фахівців, формує візію нової України та запускає партнерства, що стають точками росту.

Конгрес стимулює інвестиції, пришвидшує відбудову країни та дає новий імпульс архітектурній думці і рівню відповідальності у професії.