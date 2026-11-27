У Києві відновили рух шляхопроводом на вулиці Рональда Рейгана, який проходить над коліями швидкісного трамвая. Споруду капітально відремонтували вперше з моменту будівництва у 1999 році.

Як пише Dilo, про це інформує очільник столиці Віталій Кличко.

У Києві завершили капітальний ремонт шляхопроводу на вулиці Рональда Рейгана, який проходить над коліями швидкісного трамвая. Рух транспорту спорудою вже відновили.

Як повідомляється, шляхопровід побудували у 1999 році. Відтоді його жодного разу капітально не ремонтували.

Під час робіт фахівці оновили основні конструктивні елементи споруди та дорожнє покриття. Таким чином, шляхопровід уперше за понад 25 років пройшов комплексне оновлення.

Після завершення всіх ремонтних робіт транспорт знову може рухатися шляхопроводом у звичайному режимі.

Довідково. Шляхопровід - інженерна споруда, призначена для пропуску автомобільного або пішохідного руху над іншими транспортними шляхами, зокрема залізничними коліями чи трамвайними лініями. Такі об’єкти потребують регулярного технічного обслуговування та періодичного ремонту для забезпечення безпеки руху.

Нагадаємо, капітальний ремонт мосту через річку Рата в Раві-Руській на Львівщині наближається до завершення. Споруда на міжнародній трасі М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська, що веде до кордону з Польщею, готова на 95%. Завершити ремонтно-будівельні роботи планують навесні 2027 року.