У Києві припинили роботу шести підпільних гральних закладів, які працювали в орендованих приміщеннях без ліцензій. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 400 одиниць техніки та наклали арешт на нерухомість площею понад 300 кв. м.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України.

Як працювала мережа

Нелегальні заклади функціонували у Деснянському та Святошинському районах столиці. Для їхньої роботи організатори використовували нежитлові приміщення, які за попередніми даними орендували на підставних осіб. Всередині облаштували десятки ігрових місць, де відвідувачі отримували доступ до азартних ігор через комп'ютери зі спеціальним програмним забезпеченням. Ліцензій на проведення такої діяльності заклади не мали.

Результати обшуків та арешт майна

Упродовж вересня 2026 року детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві провели чотири обшуки за адресами підпільних залів. Під час слідчих дій вилучили понад 400 одиниць техніки та обладнання: моноблоки, монітори, системні блоки, а також меблі та інший інвентар, що використовувався для організації ігор.

Крім того, в межах розслідування суд наклав арешт на чотири нежитлові приміщення загальною площею понад 300 кв. м, у яких проводили азартні ігри.

За даними БЕБ, наразі досудове розслідування триває за частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей). Детективи встановлюють усіх людей, причетних до створення та роботи цієї мережі.

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи викрили мережу нелегальних онлайн-казино, через яку пройшло понад 5 мільярдів гривень. Організаторами виступили двоє громадян РФ та громадянка України, які залучили до роботи ще сімох українців.