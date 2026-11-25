Держава виставила на онлайн-аукціон у системі “Prozorro.Продажі” об'єкт малої приватизації у Києві — нежитлове приміщення площею 959,6 кв. м, розташоване за адресою вул. Академіка Кримського, 27.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ФДМУ.

Згідно з документацією лоту, об'єкт є колишнім сховищем цивільної оборони, а у класифікаторі нерухомості він зазначений як адміністративно-офісна нерухомість (окреме нерухоме майно державної власності).

Наразі приміщення перебуває на балансі АТ "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів".

Умови торгів та огляд об'єкта

Приватизаційний аукціон відбудеться у форматі трираундових англійських торгів на підвищення ціни:

Стартова ціна: 19 933 400 грн (без урахування ПДВ);

Прийом заявок на участь: триває до 20: 00 3 грудня 2026 року;

Дата проведення аукціону: 4 грудня 2026 року (початок о 12: 40).

Оглянути приміщення потенційні інвестори можуть у робочі дні з 9:00 до 17:00 за попередньою домовленістю з балансоутримувачем.

Нагадаємо, Фонд державного майна продав 94,44% акцій “Науково-дослідного інституту електромеханічних приладів” у Києві за 333,7 млн грн. В аукціоні взяли участь п'ять претендентів, а під час торгів ціна зросла більш ніж утричі — зі 109,1 млн грн.