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У Києві вже відновили 130 закладів освіти, пошкоджених внаслідок російських обстрілів

вчитель, учениця, дошка, урок математики
У Києві вже відновили 130 закладів освіти. / Freepik

Київ продовжує відновлювати освітню інфраструктуру, що постраждала від російських атак. Із 24 лютого 2022 року до 1 липня 2025 року пошкоджень зазнали 195 закладів освіти. Із них 130 об’єктів уже відновили, ще на 65 тривають ремонтні роботи. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Київської міської ради.

"130 об’єктів уже відновили, а на 65 роботи тривають. Лише в червні від атак ворога були пошкоджені ще 38 освітніх закладів. Переважно фасади, вікна, двері, а в окремих випадках – покрівлі. Наразі ці заклади обстежують фахівці КП "Київекспертиза", – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, наразі ці заклади обстежують фахівці КП "Київекспертиза" та готують відповідну проєктно-кошторисну документацію. Далі — Київрада виділить кошти з резервного фонду на ремонтні роботи.

Скільки закладів освіти було пошкоджено?

Серед пошкоджених об’єктів:

  • 75 закладів дошкільної освіти (з них 1 приватний); 
  • 87 закладів загальної середньої освіти (з них 4 приватні); 
  • 16 спеціальних закладів; 
  • 2 позашкільні заклади; 
  • 1 міжшкільний навчально-виробничий комбінат; 
  • 9 закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 
  • 4 коледжі; 
  • 1 заклад вищої освіти.

Мондриївський.зазначив, що попри війну, Київ не зупиняється у відновленні шкіл і садочків. Влада столиці оперативно реагує на наслідки обстрілів, аби діти мали змогу навчатися в безпечному й комфортному середовищі.

Нагадаємо, з 1 січня до 25 червня 2025 року з міського бюджету Києва виплачено 45 млн 360 тис. грн допомоги мешканцям столиці, постраждалим від ворожих атак.

Автор:
Тетяна Ковальчук