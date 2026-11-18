У Києві запровадили новий механізм подання заявок про аварійні відключення електроенергії в багатоквартирних будинках. ДТЕК спільно з Національною платформою ОСББ створили чат-бот, через який представники об’єднань співвласників, житлово-будівельних кооперативів і керуючих компаній зможуть подавати колективні звернення щодо відсутності світла.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба ДТЕК.

Новий механізм має допомогти оперативніше визначати причини аварій, передавати інформацію відповідним фахівцям і прискорювати відновлення електропостачання.

Як працюватиме система заявок

Якщо в багатоквартирному будинку зникне електроенергія через аварію, його уповноважений представник зможе подати одну заявку від імені всіх мешканців.

Спочатку звернення перевірятиме Національна платформа ОСББ. За необхідності її представники уточнюватимуть обставини та додаткову інформацію, після чого передаватимуть підтверджену заявку до ДТЕК.

Такі звернення отримуватимуть найвищий пріоритет під час опрацювання.

Механізм має допомогти швидше встановлювати, де саме виникла несправність: у зовнішніх електромережах, за які відповідає ДТЕК, чи у внутрішньобудинкових мережах.

Це дозволить оперативніше залучати фахівців, відповідальних за відповідну ділянку електропостачання, та уникати затримок через необхідність додаткового з’ясування обставин аварії.

Як ОСББ подати заявку через чат-бот

Скористатися новим сервісом можуть уповноважені представники ОСББ, ЖБК та керуючих компаній.

Для подання звернення необхідно виконати кілька кроків:

Пройти перевірку в Telegram-боті , підтвердивши статус представника ОСББ, ЖБК або керуючої компанії. За отриманим посиланням приєднатися до закритої групи Національної платформи ОСББ. Знайти гілку, яка відповідає району розташування будинку. Натиснути "Подати заявку" та відповісти на запитання чат-бота.

Після перевірки інформацію передадуть енергетикам для подальшого опрацювання.

Хто контролюватиме відновлення електропостачання

Новий механізм передбачає не лише передачу інформації про аварію, а й супровід звернення до моменту відновлення електропостачання.

Якщо для усунення несправності знадобиться кілька виїздів ремонтної бригади, фахівець ДТЕК підтримуватиме зв’язок із представником будинку та Національною платформою ОСББ.

Таким чином, комунікація між мешканцями, представниками будинків і енергетиками має залишатися безперервною до моменту повернення світла.

Запровадження системи колективних заявок покликане спростити взаємодію між ОСББ та оператором електромереж, а також зробити реагування на аварійні ситуації в багатоквартирних будинках Києва більш адресним і оперативним.

Якими будуть відключення світла взимку

Як раніше повідомлялось, решту осені та зимовий період Україна, найімовірніше, проведе в умовах відключень електроенергії. Обмеження можуть бути подібними до тих, які споживачі вже спостерігають зараз.

Графіки відключень залежатимуть від наслідків російських атак. Якщо ворог завдаватиме нових ударів по енергетичній інфраструктурі, в окремих регіонах можуть запроваджувати аварійні відключення.

Таким чином, стабільність електропостачання взимку залежатиме не лише від наявності генерації, а й від того, наскільки ефективно Україна зможе захистити ключові вузли передачі електроенергії.