Проєкт держбюджету-2026: у кого і скільки позичатиме Україна і що станеться з державним боргом

Ухвалений урядом проєкт Державного бюджету України на 2026 рік передбачає широке залучення боргового фінансування із внутрішніх та зовнішніх джерел і, відповідно, збільшення державного боргу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на текст проєкту Закону про Державний бюджет України на 2026 рік.

Дефіцит, фінансування державного бюджету та державний борг

Дефіцит державного бюджету у 2026 році передбачається на рівні 18,4 відсотка ВВП, у тому числі загальний фонд – 17,2 відсотка ВВП та спеціальний фонд – 1,2 відсотка ВВП.

Фінансування загального фонду державного бюджету у 2026 році планується за рахунок здійснення державних запозичень у сумі 2 429 316,6 млн грн, у тому числі зовнішніх у сумі 2 009 747,5 млн грн, внутрішніх – 419 569,1 млн гривень.

Платежі з погашення державного боргу складуть 656 821,9 млн грн, у тому числі зовнішніх у сумі 132 360,5 млн грн та внутрішніх – 524 461,4 млн гривень.

Державні запозичення здійснюватимуться відповідно до умов, що складатимуться на фінансових ринках та умов кредитування міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів. Середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів складає близько 17,1 відсотків річних, для зовнішніх боргових інструментів – близько 5 відсотків річних. Умови державних запозичень можуть змінюватися залежно від впливу політичних, економічних та геополітичних чинників.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2026 рік прогнозується в сумі 513 121,9 млн грн, в тому числі державного внутрішнього боргу – 322 769 млн грн, державного зовнішнього боргу – 190 352,8 млн гривень.

Граничний обсяг надання державних гарантій за рішенням Кабінету Міністрів України на 2026 рік визначено на рівні, що становить 2,5 відсотки планових доходів загального фонду державного бюджету, що в абсолютному значенні не нижче рівня поточного року, і складає 64 946 млн гривень.

У 2026 році передбачено здійснення платежів на виконання державою гарантійних зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, у сумі 23 837,7 млн гривень.

Згідно із розрахунками прогнозний граничний обсяг державного боргу складе 10 472 472 млн грн та становитиме 101,6 відсотка від ВВП, прогнозний граничний обсяг гарантованого державою боргу складе 455 950,8 млн грн та становитиме 4,4 відсотка від ВВП.

Враховуючи структуру державних запозичень у 2025 році та прогнозних запозичень у 2026 році на кінець 2026 року частка державного внутрішнього боргу становитиме 19,9 відсотка від обсягу державного боргу, а частка державного зовнішнього боргу – 80,1 відсотка.

У 2026 році на фінансування проектів розвитку та відновлення і відбудови інфраструктури, а також заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, від іноземних держав, іноземних фінансових установ і МФО передбачається залучити кредитні кошти в обсязі 115 174,7 млн гривень.

Зокрема, у 2026 році від урядів іноземних держав планується залучити 80 699,9 млн грн або 70,1 відсоток загального обсягу; від Європейського інвестиційного банку – 14 874,1 млн грн або 12,9 відсотків; Банку розвитку Ради Європи – 6 166,1 млн грн, або 5,3 відсотка; Європейського банку реконструкції та розвитку – 5 953,7 млн грн, або 5,2 відсотка; Міжнародного банку реконструкції та розвитку – 5 437 млн грн або 4,7 відсотків; інших МФО та іноземних фінансових установ – 2 043,9 млн грн, або 1,8 відсотків.

Крім того, для реалізації пріоритетних проектів відновлення та розвитку у 2026 році прогнозується надходження від іноземних партнерів 18 212,8 млн грн грантових коштів.

Надходження від приватизації державного майна плануються на рівні 2 000 млн грн, які будуть забезпечуватися шляхом продажу об’єктів великої та малої приватизації на аукціонах.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік і скерував його на розгляд Верховної Ради. Видатки заплановано на рівні 4,8 трлн грн (на 415 млрд грн більше порівняно з 2025 роком), доходи – 2,826 трлн грн (на 446,8 млрд або 18,8% більше порівняно з 2025 роком). Дефіцит прогнозується до 18,4% ВВП (на 3,9 в. п. менше, ніж у 2025 році).

Як повідомляв народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, 17 вересня очікується розгляд і презентація законопроєкту на засіданні парламентського Комітету з питань бюджету.

9–20 вересня – представлення у Верховній Раді. Цей етап не передбачає голосування. Після презентації депутати зможуть подавати свої правки до 1 жовтня.

До середини жовтня Бюджетний комітет готуватиме таблицю пропозицій і бюджетні висновки.

До 20 жовтня має відбутися голосування у Верховній Раді за бюджетні висновки, для ухвалення яких має бути щонайменше 226 голосів. Саме цей момент і вважатиметься першим читанням.

Протягом місяці, до 20 листопада, відбуватиметься доопрацювання та остаточне ухвалення бюджету-2026. Для фінального рішення також необхідно двічі набрати мінімум 226 голосів.