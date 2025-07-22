У конкурсі на управління ключовим логістичним хабом Закарпаття перемогли компанії, засновані лише кілька днів тому

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело відкриті конкурси на відбір управителів для арештованих активів ТОВ "Термінал Карпати" в системі Prozorro.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Хто переміг

Зазначається, що за підсумками конкурсних процедур визначено переможців на всі п’ять лотів активу, розташованого на Закарпатті. Серед учасників конкурсів найбільш економічно вигідними визнано пропозиції:

Лот 1 — Адміністративна будівля в місті Чоп - Консорціум "Управляюча компанія "Пента-Логістик Інтернешнл".

Лот 2 — Виробничий комплекс у смт Батьово, з ангаром, підведеними коліями двох стандартів, насосною станцією, трансформаторною та іншими спорудами - Консорціум "Управляюча компанія "Пента-Логістик Інтернешнл".

Лот 3 — Офісна будівля в селі Свобода - Консорціуму “Укртранслогістика”.

Лот 4 — 7 автомобілів - Консорціум "Управляюча компанія "Пента-Логістик Інтернешнл".

Лот 5 — Корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Термінал Карпати» - Консорціуму “Укртранслогістика”.

Повідомляється, що наразі АРМА розпочало ретельний аналіз поданої документації. Рішення щодо обрання або відхилення пропозицій учасників торгів буде ухвалено після всебічного аналізу.

"Після оголошення переможців цих аукціонів управління активами, арештованими за рішеннями Личаківського районного суду м. Львова та Берегівського районного суду Закарпатської області, здійснюватимуть компанії, що запропонували найбільш вигідні для держави умови", - наголошують в АРМА.

Зауважимо, згідно даних youcontrol, консорціум "Управляюча компанія "Пента-Логістик Інтернешнл" було зареєстровано у Києві лише кілька днів тому, а саме 7 липня 2025 року. Уповноваженою особою компанії є Наталія Заозерна, а серед кінцевих власників зазначені ТОВ "Ревайвел-експрес" та ТОВ "Фабер-логістик".

Консорціуму “Укртранслогістика” також зареєстрували нещодавно, а саме 11 липня 2025 року. Уповноваженою особою компанії є Андрій Балаба.

Кінцевим бенефіціаром значиться Віта Мотузко.

Чому арештували ТОВ "Термінал Карпати"

ТОВ "Термінал Карпати" - це важливий логістичний комплекс, який відкриває широкі можливості для міжнародних перевезень. Комплекс являє собою повністю готову інфраструктуру для масштабного розвитку транспортно-логістичного бізнесу.

Як пише Mind.ua, бенефіціаром ТОВ "Термінал Карпати" був громадянин Росії Андрій Кочетков.

10 травня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова у справі №463/2408/22 арештував корпоративні права, грошові кошти, рухоме й нерухоме майно російського ТОВ "Термінал Карпати" за клопотання слідчого ДБР, і все це 20 травня 2022 року передав в управління АРМА.

І лише за рік, 12 травня 2023-го, РНБО внесла бенефіціара компанії Лілію Кочеткову до переліку підсанкційних осіб. Також до санкційного списку потрапили юридичні особи – засновники терміналу "Термінал Холдинг" (Ліхтенштейн, 9493, Маурен) "Terminal Holding AG", код FL-0001.097.335-9 (9493 Mauren, Liechtenstein) і "Скат Інтернаціонале Спедіціонс" (Австрія, 1040, Відень, Аргентініенштрасе, 29/1 OG) "SKAT Internationale Speditions GmbH", код 129065b (Argentinierstraße 29/1.OG, 1040 Wien, Austria), на підставі чого мало б бути заблоковано доступ росіянам до ТОВ "Термінал Карпати" строком на 10 років.

Після цього 23 травня і відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії ВР з економічної безпеки та Комітету ВР з питань антикорупційної політики, слідчі ДБР і прокурори ОГП відзвітували про повний контроль та забезпечення багатомільйонних щомісячних надходжень до державного бюджету України від менеджменту цих активів.

Нагадаємо, перед оголошенням конкурсу АРМА організувало огляд логістичного комплексу, а незалежний оцінювач визначив його ринкову вартість у понад 190 млн грн.