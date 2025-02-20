У кредитних спілках впроваджено нові вимоги до інформаційних систем та обліку: що змінилось

Національний банк України схвалив вимоги щодо інформаційних систем кредитних спілок та встановив порядок ведення персоніфікованого обліку членів спілки і пайових внесків.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Про зміни

Ці зміни мають на меті покращення якості фінансових послуг, які надаються кредитними спілками, забезпечення прозорості їх роботи та зміцнення захисту прав членів спілок.

По-перше, затверджено Положення про вимоги до інформаційних систем та порядку ведення персоніфікованого обліку у кредитній спілці, зокрема стосовно:

реєстрації та ведення обліку договорів про надання фінансових послуг / з допоміжної діяльності / аутсорсингу / з посередниками / кредитними посередниками, а також операцій з надання фінансових послуг / пов’язаних зі здійсненням допоміжної діяльності;

організації ведення персоніфікованого обліку (реєстру) членів кредитної спілки за допомогою облікової системи;

організації ведення персоніфікованого обліку пайових внесків.

По-друге, внесено зміни до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови їх діяльності, що передбачають зобов'язання кредитної спілки використовувати інформаційні системи, необхідні для забезпечення якісного надання фінансових послуг.

Довідково:

Кредитна спілка або кредитівка — це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Кредитні спілки, що не мають зобов'язань за договорами залучення внесків (вкладів/депозитів) від членів спілки на депозитні рахунки, можуть під час воєнного стану звернутися до Національного банку з проханням про анулювання ліцензії та виключення їх з Державного реєстру фінансових установ.

Нагадаємо, в Україні прийняли новий закон про кредитні спілки. Документ розширює коло осіб, які можуть стати членами кредитних спілок. Тепер ними можуть бути не лише фізичні особи, а й юридичні, зокрема фермерські господарства, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), кооперативи та мікропідприємства.