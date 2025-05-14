Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

--0,04

EUR

46,09

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,49

41,40

EUR

46,75

46,55

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У квітні Фонд гарантування вкладів компенсував вкладникам 2,4 млн грн

гривні
Фонд гарантування вкладів завершив квітневі виплати. / Depositphotos

У квітні 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив 2,4 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають на стадії ліквідації.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Основні цифри

Загалом з моменту заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування становить 104,9 млрд грн, при цьому відшкодування отримали 96% вкладників ліквідованих банків.

Важливо зазначити, що виплати здійснюються виключно за рахунок власних ресурсів Фонду. Станом на 1 травня 2025 року, його кошти складають 49,4 млрд грн.

Про виплати ФГВФО

Зауважимо, ФГВФО виплатив понад 95% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після 24 лютого 2022 року.

Сума збитків, завданих через дії країни-агресора РФ українським банкам за період з 2014 до 2022 року, становить понад 70 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько