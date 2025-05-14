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У квітні Фонд гарантування вкладів компенсував вкладникам 2,4 млн грн
У квітні 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив 2,4 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають на стадії ліквідації.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.
Основні цифри
Загалом з моменту заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування становить 104,9 млрд грн, при цьому відшкодування отримали 96% вкладників ліквідованих банків.
Важливо зазначити, що виплати здійснюються виключно за рахунок власних ресурсів Фонду. Станом на 1 травня 2025 року, його кошти складають 49,4 млрд грн.
Про виплати ФГВФО
Зауважимо, ФГВФО виплатив понад 95% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після 24 лютого 2022 року.
Сума збитків, завданих через дії країни-агресора РФ українським банкам за період з 2014 до 2022 року, становить понад 70 млрд грн.