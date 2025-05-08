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У квітні зросла сплата митних платежів: які товари стали бюджетоформуючими

гроші
У квітні зросла сплата митних платежів. / Freepik

Cума сплачених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності у квітні 2025 року податків, що адмініструються Держмитслужбою, зросла на 8,4% або на 4,1 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Найбільше митних платежів надійшло за нафтопродукти та легкові автомобілі — 13,6 млрд і 4,2 млрд відповідно.

Про це повідомила пресслужба митниці. 

У структурі сплачених вітчизняним бізнесом митних платежів у минулому місяці бюджетоформуючими стали п’ять категорій товарів: 

  • нафтопродукти – 13,6 млрд грн; 
  • легкові автомобілі – 4,2 млрд грн; 
  • гази нафтові – 1,5 млрд грн;
  • інсектициди, гербіциди – 1,1 млрд грн; 
  • добрива мінеральні – 1,0 млрд грн.

Водночас, порівнюючи обсяги ввезення бюджетоформуючих товарів, відстежується падіння загальних фізичних обсягів на 5,5%, а також зменшення рівня їх митної вартості. 

Також в минулому місяці у порівнянні з квітнем 2024 року обсяги імпорту по вартості у доларовому еквіваленті зменшились на 6,2%

Окремо привертає увагу стале зростання обсягів пільг зі сплати митних платежів. Так, у квітні при митному оформленні імпорту товарівобсяги наданих пільг зросли на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 24,6 млрд грн.

Нагадаємо, у квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 273,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Від Держмитслужби надійшло 53,2 млрд гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук