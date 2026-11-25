Фінансові гіганти HSBC, JP Morgan та StoneX провели в Лондоні перші угоди, в яких права на фізичне золото передавали в цифровому форматі. Це дає змогу торгувати металом і використовувати його як заставу без передачі самих злитків між сторонами.

Як пише Dilo, про це повідомила Всесвітня золота рада.

Як торгували золотом

Під час тестових операцій банки використовували фізичні золоті злитки, які зберігаються у сховищах. Замість переміщення металу між учасниками угоди в цифровій системі передавали права на золото.

Для цього створили цифрові записи, які підтверджують право власності на частину золота із загального запасу. Такі права можна передавати іншим учасникам ринку або використовувати як заставу під фінансові операції.

У тестуванні використали стандартні золоті злитки вагою близько 12,44 кг кожен. Після завершення операцій золото вивели із цифрової системи.

Проєкт розробила Всесвітня золота рада (World Gold Council). Технологічну платформу забезпечила Baton Systems, а оператором операцій стала ICE Benchmark Administration.

Навіщо це банкам

Як пояснили у Всесвітній золотій раді, цифровий формат має спростити торгівлю золотом, передачу прав власності та використання металу як забезпечення кредитів та інших фінансових операцій. При цьому фізичне золото не потрібно переміщувати щоразу, коли змінюється його власник.

"Часткове володіння золотом, яке легко передається та захищене від неплатоспроможності, дозволить ширше використовувати золото на фінансових ринках, зокрема як заставу", — заявив глобальний керівник відділу фізичних товарів JPMorgan Марк Амлін.

Пілотний проєкт проходить на тлі обговорення у Великій Британії правил використання цифрового золота на оптових ринках, зокрема як застави. Нова система має доповнити чинні способи торгівлі та розрахунків за фізичним золотом.

Нагадаємо, Центральні банки світу придбали 321 тонну золота у третьому кварталі 2026 року. Це на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і найбільший квартальний обсяг закупівель із четвертого кварталу 2024 року. Загалом від початку року центробанки поповнили запаси на 675 тонн — на 6% більше, ніж торік.