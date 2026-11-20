Директорка львівської компанії не внесла до звітності понад 55 млн грн безповоротної фінансової допомоги від трьох підприємств. Через це бюджет недоотримав майже 10 млн грн податку на прибуток. Кошти компанія повернула вже під час рослідування.

Як пише Dilo, про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

Як виникла несплата податків

За даними слідства, компанія, яку зареєстрували наприкінці 2022 року, отримала фінансову допомогу від трьох підприємств Львівщини. Одне перерахувало понад 32 млн грн, друге — понад 17 млн грн, третє — понад 5,6 млн грн.

Оскільки допомогу надавали без зобов'язання повертати гроші, її мали облікувати як дохід підприємства та зазначити у фінансовій звітності за 2025 рік.

Однак 32-річна директорка компанії, яка також є її засновницею, не внесла ці кошти до бухгалтерського та податкового обліку. У результаті підприємство задекларувало менший прибуток і не сплатило майже 10 млн грн податку на прибуток, ставка якого становить 18%.

Що загрожує керівниці

Детективи БЕБ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків у великих розмірах. За інформацією слідства, вона визнала свою вину.

До повідомлення про підозру підприємство повністю сплатило несплачені податки та відшкодувало збитки, завдані їх несвоєчасною сплатою.

Матеріали щодо директорки виділили в окреме провадження. До суду скерували клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 44 та ч. 4 ст. 212 КК України.

Остаточне рішення має ухвалити суд.

Раніше повідомлялося, що підприємець, який продавав преміальну корейську косметику в інтернеті та торговельних мережах, ухилився від сплати понад 14,4 млн грн податків, приховавши у звітності більш як 39 млн грн доходу.