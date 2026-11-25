У Львові на вулиці Миколайчука збудують 347 квартир соціального житла, які перебуватимуть у власності міста та здаватимуться мешканцям в оренду за доступною ціною. Орієнтовна вартість будівництва становить майже 37 мільйонів євро, а реалізують проєкт спільно з Європейським інвестиційним банком та Європейським Союзом.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву міського голови Львова Андрія Садового.

За словами очільника міста, насамперед житло призначене для українців, які втратили домівку через війну, а також для ветеранів, родин загиблих захисників, людей з інвалідністю, багатодітних сімей та молоді, яка виросла в інтернатах. Садовий зазначив, що місто готувало проєкт півтора року у співпраці з ЄІБ, Євросоюзом та Міністерством розвитку громад та територій.

Особливості майбутнього кварталу та умови фінансування програми

Львів увійшов до трійки перших громад України, відібраних із 25 заявок для пілотного будівництва соціального орендного житла разом із Житомиром та Кропивницьким. Перший етап загальнодержавної програми передбачає 100 мільйонів євро фінансування, половину з яких становить кредит Європейського інвестиційного банку, а іншу половину — грант Європейського Союзу.

Новий житловий квартал у Львові проєктують енергоощадним і повністю безбар'єрним, щоб у ньому було зручно пересуватися людям на кріслах колісних, батькам із дитячими візочками та літнім мешканцям. Окрім самого будівництва, міська влада планує впровадити європейську модель управління фондом комунального орендного житла для його стабільної роботи впродовж років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у трьох містах України збудують соціальне житло для понад 1 500 сімей. На реалізацію пілотного проєкту у Львові, Житомирі та Кропивницькому Європейський Союз та Європейський інвестиційний банк виділяють перші 100 мільйонів євро.