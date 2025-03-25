У лютому підприємці отримали 791 кредит на 2,8 млрд грн гарантованих державою: які регіони в лідерах

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 44 620 кредитів на загальну суму 142,7 млрд гривень. Найбільше коштів отримали підприємці у Києві, а найменше — на Харківщині.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

За даними відомства, у лютому підприємці отримали 791 кредит на близько 2,8 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,6 млрд гривень. Станом на 1 березня 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 734 кредити на 75,1 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 32,6 млрд гривень. Це 63 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

Які банки в лідерах?

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 березня під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

Приватбанк – 14 656 кредитів на загальну суму 22,6 млрд грн, що становить 59 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;



Ощадбанк – 2 978 кредитів на 11,2 млрд грн (53 % від ліміту банку);

Ощадбанк – 2 978 кредитів на 11,2 млрд грн (53 % від ліміту банку); Укргазбанк – 918 кредитів на 10,3 млрд грн (66 % від свого ліміту);



ПУМБ – 704 кредити на 7,4 млрд грн (71 % від свого ліміту);



ПУМБ – 704 кредити на 7,4 млрд грн (71 % від свого ліміту); Укрексімбанк – 442 кредитів на 6,5 млрд грн (66 % від свого ліміту).

В яких регіонах видали найбільше кредитів бізнесу?

Найбільший обсяг кредитів обслуговується у Києві – 2 594 кредити на загальну суму 9,7 млрд грн, а також в таких регіонах:

у Дніпропетровській області – 1 765 кредитів на 5,9 млрд грн;

у Львівській – 1 836 кредитів на 5,6 млрд грн;

у Київській – 1 488 кредитів на 5,1 млрд грн;

у Харківській – 777 кредитів на 4,7 млрд гривень

На що брали кредити бізнесмени?

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

сільське господарство – 4 351 кредит на загальну суму 26,8 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 9 429 кредитів на 20,5 млрд грн;

переробна промисловість – 4 116 кредитів на 20 млрд грн;



транспорт, складське господарство, п оштова та кур’єрська діяльність –1 238 кредитів на 2,7 млрд грн;

транспорт, складське господарство, оштова та кур’єрська діяльність –1 238 кредитів на 2,7 млрд грн; будівництво – 634 кредити на 1,8 млрд грн.

Нагадаємо, за минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 372 пільгові кредити на загальну суму 1,8 млрд грн. З них 125 кредитів на 0,6 млрд грн надали банки державного сектору економіки.