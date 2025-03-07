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У лютому з держбюджету перераховано 12,8 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів
Минулого місяця Міністерство фінанасів України, згідно з бюджетним законодавством, забезпечило перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 12,8 млрд грн, що становить 84,8 % від розпису асигнувань на лютий.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Зокрема кошти були направлені на:
- базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн (100% до розпису асигнувань);
- додаткові дотації перераховано в сумі 1,7 млрд грн (63,0 % до розпису асигнувань).
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 березня 2025 року становлять 143,7 млрд грн, що на 23,1 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року.
За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
Що таке міжбюджетні трансферти?
Міжбюджетні трансферти— кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.
Вони класифікуються як: базова дотація; субвенція; реверсна дотація (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій); додаткова дотація.
Нагадаємо, у лютому 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 125,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.