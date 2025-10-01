У Мінекономіки оцінюють, що політика "Зроблено в Україні" забезпечила зростання ВВП майже на 1%

До кінця року очікується, що реалізація політики «Зроблено в Україні» забезпечить ріст ВВП країни у 0,95% при формуванні попиту в економіці більш як на 109 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

За даними відомства, з прогнозованого цьогоріч зростання ВВП у 2,7% майже один відсоток забезпечила політика «Зроблено в Україні».

На думку міністерства, це свідчить про успішну реалізацію її програм, які дозволяють стимулювати виробництво товарів із доданою вартістю та поступово змінювати структуру економіки із сировинної на переробну.

У Мінекономіки нагадують, що політика «Зроблено в Україні» включає 14 програм в 3-х напрямках:

розвиток виробництва через формування попиту на українські товари

розвиток інвестицій через доступ до фінансування, інфраструктури та стимули

розвиток несировинного експорту через експортне страхування, відкриття доступу до зовнішніх ринків та просування українських товарів на зовнішніх ринках.

Найуспішніші програми

До пʼятірки державних програм економічного розвитку, які забезпечують найбільший внесок у зростання ВВП, увійшли:

Доступні кредити 5-7-9 (+0,48% до ВВП або понад 62 млрд грн сформованого попиту в економіці, оцінка по року) Зараз програма є основним джерелом недорогих грошей на інвестиційні цілі. Від початку дії програми у лютому 2020 року підприємці отримали більш ніж 124,9 тис. кредитів на суму понад 426,3 млрд грн.

(+0,05% або 5,7 млрд грн за всіма мікрогрантами, оцінка по року). Зокрема, за програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, їх подружжя, а також подружжя загиблих захисників можуть отримати гранти від 250 тис. грн до 1 млн грн.

Про програму

Державна політика "Зроблено в Україні", започаткована президентом України у 2024 році, має на меті залучення інвестицій для розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції із високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари. Адже підтримка виробників — це збільшення виробництва, стабільна економіка, нові робочі місця, гроші в бюджет і на підтримку ЗСУ.

​​Це – локалізація в публічних закупівлях, програми часткової компенсації вартості української техніки та обладнання, "єОселя", "Національний кешбек", доступні кредити 5-7-9, індустріальні парки, підтримка проєктів зі значними інвестиціями, програми розвитку мікро- і малого бізнесу та низка інших.

Нагадаємо, Мінекономіки профінансувало перший проєкт у межах програми “Гранти для переробних підприємств”. Дніпровський виробник чаю, чиї потужності зруйнував ворожий дрон, отримає кошти на закупівлю й монтаж нового обладнання.