У Мінфіні розповіли, скільки держава витратила на соцвиплати у 2024 році

Міністерство фінансів повністю та вчасно профінансувало соцвиплати за 2024 рік, спрямувавши з держбюджету 447,9 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.

Ззаначається, що завдяки співпраці з міжнародними партнерами уряд забезпечив фінансування ключових соціальних видатків у 2024 році, повністю погасивши заборгованість за соціальними виплатами та пенсіями.

Як розподіляли кошти

Кошти були направлені на різноманітні соціальні програми.

Зокрема, 274,7 млрд грн було виділено для фінансування пенсій, а також надбавок і підвищень до пенсій. Ці виплати охоплюють пенсіонерів та забезпечують стабільність Пенсійного фонду.

Крім того, 88,0 млрд грн було спрямовано на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, таких як особи з інвалідністю з дитинства та внутрішньо переміщені особи. Зокрема, це включає майже 462 тис. отримувачів допомоги особам з інвалідністю та понад 1,1 млн сімей, які отримують допомогу на проживання.

На підтримку малозабезпечених сімей було виділено 17,0 млрд грн, що дозволило надати допомогу майже 190 тис. родин.

Крім того, 39,6 млрд грн було спрямовано на надання пільг і житлових субсидій, які отримують понад 3,2 млн домогосподарств. Ці виплати сприяють зниженню фінансового навантаження на найбільш уразливі категорії населення.

Також було виділено 23,4 млрд грн на соціальний захист дітей та сімей, зокрема на виплати допомоги вагітним жінкам, на народження дітей, усиновлення та на підтримку одиноких матерів. Це допомогло майже 8 тис. жінок отримати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, а понад 560 тис. сімей отримали допомогу при народженні дітей.

Не забули і про осіб з інвалідністю, на яких було спрямовано 5,2 млрд грн для забезпечення їх соціального захисту.

Раніше повідомлося, що у 2024 році не повинно виникнути проблем із фінансуванням соціальних видатків, проте не можна виключати жодного сценарію.

Додамо, що У Європейському Союзі кілька місяців йде обговорення фінансування для України в розмірі €50 млрд, розраховане на 2024-2027 роки. Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення про виділення такої допомоги з бюджету ЄС.