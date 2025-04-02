У Міноборони розповіли, на що здатний український бойовий модуль з ШІ Wolly

Українська армія отримала новітній бойовий модуль Wolly – систему з дистанційним керуванням та елементами штучного інтелекту, яка озброєна кулеметом ПКТ калібру 7,62 мм. Комплекс вже кодифікований і закуповується для потреб ЗСУ.

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Про це повідомляє Міністерство оборони.

Технології Wolly: точність, автономність, безпека

Розробка бойового модуля розпочалася у 2022 році, коли виникла потреба у засобах точного ураження ворога на безпечній відстані. Перші випробування відбулися у 2023 році, враховуючи реальний бойовий досвід.

Wolly оснащений передовими технологіями:

Штучний інтелект для розпізнавання живої сили та техніки противника;

Автоматичний балістичний розрахунок – система самостійно визначає траєкторію стрільби;

Дистанційне керування з планшета , що дозволяє оператору залишатися на безпечній відстані;

Автономність до 130 годин роботи без перезарядки.

Модуль компактний (30 кг), що дозволяє його легко транспортувати. Одна людина може самостійно переносити та встановлювати Wolly на бойових позиціях.

Де застосовується та як працює

Модуль використовується на опорних пунктах підрозділів, блокпостах та пунктах спостереження, вогневих позиціях.

Окрім ведення вогню, Wolly може працювати як система дистанційного спостереження за полем бою. У разі виявлення ворога він автоматично захоплює ціль, супроводжує її та розраховує параметри для відкриття вогню.

Wolly вже ефективно застосовується на передовій. Він використовується як самостійний бойовий модуль, так і в поєднанні з наземними роботизованими комплексами. Відомі випадки успішного ураження противника на відстані понад 900 метрів.

Інноваційні рішення, закладені в конструкцію Wolly, дозволяють зменшити ризики для бійців та забезпечити точне ураження противника в автоматичному режимі. Це ще один важливий крок у розвитку технологічного потенціалу української армії.

Додамо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання в підрозділах Сил оборони низку пристроїв, що покращують ефективність застосування стрілецької зброї та гранатометів на бойовій техніці та стаціонарних позиціях.