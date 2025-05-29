У Мінюсті назвали підстави для стягнення майна з боржників

У Міністерстві юстиції надали роз'яснення щодо законопроєкту №9363 про процедуру арешту майна за несплачений борг.

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Виконавча служба може примусово стягувати нерухомість або майно з боржників лише у наявності боргу на понад 100 тисяч гривень. Про це, як повідомляє Delo.ua заявив заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко, коментуючи нововведення, які пропонує законопроєкт №9363.

Відповідно до законодавчої ініціативи, громадян не включатимуть автоматично до реєстру боржників, пояснив посадовець. Таке рішення може ухвалити тільки суд. Законопроєкт також не передбачає стягнення нерухомості чи земельних ділянок за штрафи від ТЦК, наголосив чиновник.

"Є ліміт, встановлений для державних виконавців - близько 100 тисяч гривень, - до якого жодна нерухомість не продається. Тобто люди можуть бут спокійними за своє житло, за свої земельні ділянки, за свої паї. Але кошти списуватись будуть", - розповів Гайченко в етері телемарафону "Єдині новини".

За словами посадовця, законопроєкт №9363 - один із шляхів, яким держава хоче полегшити життя людям, які комусь щось заборгували. На сьогодні в роботі виконавчої служби перебуває майже мільйон (950 тисяч) справ щодо стягнень по адміністративних штрафах.

Як наголосив посадовець, законопроєкт не змінює чинного порядку, а лише автоматизує існуючі процедури на підставі виконавчих документів. Головна мета законопроєкту - автоматичне зняття арешту з рахунків одразу після сплати боргу, мінімізація корупційних ризиків та цифрова інтеграція між державними реєстрами.

"Скажімо, вас оштрафувала поліція, податкова чи ТЦК. Сьогодні закон виписаний таким чином, що якщо навіть сплачений штраф - через Резерв+ чи Дію, ваше майно не розблокується, поки держвиконавець не натиснув на кнопку. Цим законопроєктом ми пропонуємо спростити цей шлях - щоб по факту платежу усі обмеження з людини знімались. Сплатив штраф - і ти вільна людина, без будь-яких обмежень", - пояснив Гайченко.

Заступник міністра наголосив, що попри скрутну ситуацію в країні під час воєнного стану українці мають навчитись сплачувати борги і штрафи, як це заведено у Європі.

"Якщо ми прямуємо до європейських стандартів, все одно ми повинні підходити до того, що Європа - це ще й повертати кредит, це ще й сплачувати штрафи, сплачувати за паркування, платити податки", - наголосив посадовець.

Законопроєкт №9363 вже ухвалено у першому читанні Верховною Радою та наразі готується до повторного другого читання.

Раніше Delo.ua писало про те, що порушників мобілізаційного законодавства можуть позбавити коштів та житла, якщо вони не сплатять штрафи. Як пояснили в Міністерстві юстиції, арешту може підлягати будь-яке майно, яке належить людині на праві приватної власності. Зокрема, автомобіль, житло або земельну ділянку, рахунки в банку, а також побутові речі.