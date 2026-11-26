Німецька компанія Quantum Systems повідомила про світовий рекорд швидкості, встановлений її безпілотником-перехоплювачем Apex Recordhunter. Апарат розвинув швидкість 727 км/год, ставши найшвидшим літальним апаратом з акумуляторним живленням.

Як пише Dilo, про це інформує "Мілітарний".

Рекордний політ відбувся на військовій базі в Німеччині. Для підтвердження результату фахівці перевірили показники GPS та зіставили їх із даними бортового самописця.

Під час випробування безпілотник двічі подолав дистанцію завдовжки 100 метрів: спочатку в одному напрямку, а потім у зворотному. За результатами обох прольотів зафіксували швидкість 727 км/год.

Водночас раніше Apex Recordhunter демонстрував вищі показники. Під час навчань Forward Edge 26 безпілотник розігнався до 777 км/год за 27 секунд польоту в одному напрямку. Його пікова швидкість тоді становила 795 км/год.

Однак попередній результат не був зафіксований за методикою, використаною для встановлення офіційного рекорду.

Apex Recordhunter розробили в експериментальному підрозділі N3XT компанії Quantum Systems. Його створили для випробування технологій високошвидкісного перехоплення повітряних цілей.

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