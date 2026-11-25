Лівий берег Києва традиційно вважається більш доступним для тих, хто планує орендувати або придбати квартиру. Водночас цінова ситуація у столиці не настільки однозначна: на правому березі також є райони, де вартість житла можна порівняти з лівобережними пропозиціями, а іноді й знайти вигідніші варіанти.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на OLX Нерухомість.

За останній рік ринок оренди продемонстрував переважно зниження цін. Найбільше воно відчутне у Печерському та Шевченківському районах. Натомість квартири на продаж у більшості районів столиці подорожчали, а найпомітніше зростання зафіксували на Печерську.

Фахівці OLX Нерухомість дослідили медіанні ціни на однокімнатні квартири в різних районах Києва станом на листопад 2026 року. Аналіз охоплює як довгострокову оренду, так і купівлю житла та дає змогу порівняти актуальну вартість із показниками минулого року.

Оренда однокімнатних квартир: від 8,5 до 34 тисяч гривень на місяць

Найбільш бюджетні варіанти оренди однокімнатного житла традиційно представлені на лівому березі столиці. У листопаді 2026 року найнижчу медіанну ціну зафіксували у Деснянському районі – 8,5 тис. грн на місяць.

У Дніпровському районі оренда коштує в середньому 12 тис. грн, а в Дарницькому – 14 тис. грн.

На правому березі розкид цін значно більший – від 13 до 34 тис. грн. Найдорожчим залишається Печерський район із медіанною вартістю оренди 34 тис. грн. Водночас серед правобережних районів найбільш доступним є Святошинський, де за однокімнатну квартиру просять близько 13 тис. грн на місяць. Це навіть на тисячу гривень менше, ніж у Дарницькому районі.

В Оболонському районі медіанна орендна ставка становить 14 тис. грн, у Солом’янському – 14,9 тис. грн. Вищі ціни спостерігаються у Подільському та Голосіївському районах – по 18 тис. грн, а також у Шевченківському, де медіана сягає 19 тис. грн.

Отже, різниця між найдешевшими районами обох частин міста – Деснянським на лівому березі та Святошинським на правому – становить 4,5 тис. грн щомісяця. Якщо ж порівнювати крайні показники по Києву, то оренда однокімнатної квартири на Печерську обходиться майже у чотири рази дорожче, ніж у Деснянському районі.

Як змінилися ціни на оренду за рік

Упродовж останніх 12 місяців оренда однокімнатних квартир у більшості районів Києва подешевшала або залишилася на попередньому рівні.

Найсуттєвіше зниження зафіксували у Печерському районі – на 19%. Якщо у 2025 році медіанна вартість становила 42 тис. грн, то у листопаді 2026-го вона знизилася до 34 тис. грн.

Помітне здешевлення також відбулося у Шевченківському районі – на 14%, до 19 тис. грн, та Голосіївському – на 10%, до 18 тис. грн.

На лівому березі зміни були менш відчутними. У Дарницькому районі оренда подешевшала на 7% – із 15 до 14 тис. грн, а в Деснянському – на 6%, із 9 до 8,5 тис. грн. У Дніпровському районі медіанна ціна залишилася без змін.

Водночас окремі райони продемонстрували протилежну тенденцію. Зокрема, у Подільському оренда зросла на 6%, а у Святошинському – на 8%.

На формування вартості житла сьогодні впливає ціла низка чинників, серед яких особливе місце посідає безпека. Проте вона не є єдиним критерієм, що визначає попит та цінову динаміку.

За інформацією Kyiv Safety, з 2022 року найбільшу кількість ворожих ударів зафіксували у Дарницькому районі. До районів із високими показниками також увійшли Солом’янський, Шевченківський, Дніпровський та Святошинський.

Водночас статистика OLX Нерухомість демонструє, що Шевченківський район, попри значну кількість зафіксованих ударів, продовжує залишатися серед найдорожчих у столиці.

Це свідчить про те, що орендарі враховують не лише безпекову ситуацію та можливість автономного функціонування будинку. Важливими залишаються й звичні характеристики нерухомості: розвиненість інфраструктури, транспортна доступність, тип будинку та його технічний стан.

Купівля однокімнатної квартири: доступніші варіанти є і на правому березі

На ринку купівлі житла розподіл цін між районами дещо відрізняється від ситуації з орендою. Хоча найдешевші пропозиції також зосереджені на лівому березі, серед доступних за вартістю районів є чимало правобережних локацій.

Станом на листопад 2026 року найнижчу медіанну ціну однокімнатної квартири зафіксували у Деснянському районі – 1,9 млн грн.

Серед інших районів із відносно доступним житлом лідирують Святошинський із медіаною 2,3 млн грн, Солом’янський – 2,6 млн грн та Оболонський – 2,7 млн грн.

Приблизно на тому ж рівні перебуває вартість квартир у Дніпровському районі – 2,7 млн грн. У Дарницькому медіанна ціна дещо вища і становить 2,8 млн грн.

У Голосіївському та Подільському районах придбання однокімнатної квартири обійдеться приблизно у 3,5 млн грн.

Найвищі цінові показники традиційно характерні для центральної частини Києва. Так, у Печерському районі медіанна вартість однокімнатного житла наближається до 6,9 млн грн. У Шевченківському районі цей показник становить 4,1 млн грн.

Таким чином, придбання квартири на Печерську коштуватиме приблизно у 3,5 раза дорожче, ніж у найдоступнішому за цим показником Деснянському районі.

Динаміка цін на купівлю квартир

На відміну від орендного сегмента, ринок продажу однокімнатних квартир за рік переважно продемонстрував зростання медіанних цін.

Найбільше подорожчання відбулося у Печерському районі – на 6%. У Деснянському ціни збільшилися на 5%, в Оболонському – на 4%, а у Святошинському – на 3%.

В інших районах зростання було помірнішим. Водночас у трьох адміністративних районах столиці зафіксували зниження вартості нерухомості: у Солом’янському – на 5%, Шевченківському – на 2%, Дарницькому – на 1%.

Де у Києві вигідніше орендувати або купувати квартиру

Результати дослідження показують, що лівий берег Києва загалом зберігає статус більш доступної частини столиці за вартістю однокімнатного житла. Найнижчі медіанні ціни на оренду та купівлю справді зафіксовані у Деснянському районі.

Однак вважати весь правий берег дорожчим було б неправильно. Наприклад, оренда квартири у Святошинському районі коштує дешевше, ніж у Дарницькому, а за вартістю купівлі до найбільш доступних районів столиці також належать Святошинський і Солом’янський.

Отже, вибір між лівим і правим берегом не може бути єдиним орієнтиром під час пошуку житла. Остаточна вартість залежить насамперед від конкретного району, його інфраструктури, транспортного сполучення, стану житлового фонду та інших характеристик. А динаміка останнього року підтверджує, що ринки оренди й купівлі квартир у Києві розвиваються за різними ціновими сценаріями.

Нагадаємо, в Україні на тлі холодного сезону зростає попит на приватні будинки. Найбільший – у Вінницькій, Київській, Закарпатській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Водночас покупці дедалі більше уваги приділяють котеджним містечкам, де, крім житла, пропонують безпеку, автономність, розвинену інфраструктуру та сервіс.