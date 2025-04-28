У Польщі побудують першу АЕС: підписано угоду зі США

Польща зробила крок до розвитку ядерної енергетики — державна компанія “Польські атомні електростанції” підписала нову угоду з американськими компаніями Westinghouse та Bechtel щодо будівництва першої атомної електростанції в країні.

Підписання угоди у Варшаві відбулося за участі глави польського уряду Дональда Туска і міністра енергетики США Кріса Райта, інформує Укрінформ.

Угода США та Польщі

Співпраця Польщі з новою адміністрацією США у сфері атомної енергетики отримала потужний імпульс. Як зазначив Дональд Туск, завдяки цьому вдалося укласти "нову, кращу угоду" щодо будівництва першої АЕС у Польщі.

За його словами, документ містить зміни в 16 ключових напрямах, що робить інвестицію більш прогнозованою. Туск також наголосив, що польсько-американська співпраця в ядерній галузі розвивається як ніколи успішно, і обидві сторони мають намір і надалі поглиблювати партнерство.

У свою чергу Райт наголосив, що Вашингтон розбудовує з Варшавою довгострокове партнерство, орієнтоване на інвестиції, які випереджатимуть потреби на десятиліття вперед.

Він підкреслив, що вибір Польщі для будівництва першої АЕС на основі новітніх технологій став результатом тісної польсько-американської співпраці, а також глибоких взаємин між народами і урядами обох країн.

Райт зазначив, що масштаб проєкту дасть змогу створити десятки тисяч нових робочих місць у Польщі та США. Він додав, що реалізація проєкту не лише дозволить звести велику атомну електростанцію у Польщі, а й стане основою для тривалої співпраці у ядерній енергетиці.

Крім того, Райт запевнив, що США мають намір будувати нові АЕС не тільки в Польщі, а й в інших європейських країнах.

Про будівництво АЕС

Рада міністрів Польщі затвердила виділення 60,2 млрд злотих (близько $14,5 млрд) державній компанії Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) на проєктування та будівництво першої атомної електростанції в країні, яке триватиме у 2025–2030 роках.

Відповідно до Польської ядерно-енергетичної програми (PPEJ), затвердженої у 2020 році, передбачено створення двох АЕС загальною потужністю від 6 до 9 ГВт. Інвестором і оператором проєктів виступає державна компанія PEJ. Партнером у будівництві першої станції став консорціум американських компаній Westinghouse та Bechtel, обраний ще попереднім урядом.

Розпочати спорудження першої атомної електростанції планують у 2028 році, а завершити протягом семи років. Будівельний майданчик розташують у районі населених пунктів Любятово та Копаліно в Поморському воєводстві.

Нагадаємо, Україна отримає від європейських партнерів 22,6 млн євро на проєкти у сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту, які будуть впроваджені протягом п'ятирічного періоду.