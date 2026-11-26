Міністр транспорту Росії Дмитро Ядров заявив, що коли буде відновлено автомобільну частину Кримського мосту, зруйновану українськими ударами більше тижня тому, поки що сказати неможливо.

Як пише Dilo, про це повідомляють російські ЗМІ.

"На сьогоднішній день про терміни говорити передчасно, йде відповідне обстеження, функціонує робоча група", - заявив Ядров.

За його словами, комісія на основі цього обстеження встановить «кінцеві підсумки відновлення автомобільної частини» мосту, будівництво якого коштувало Росії приблизно $3,5 млрд.

«Ми опублікували схеми руху для пасажирів та вантажоперевізників у частині логістики між Краснодарським краєм та Кримом. Організовано різні варіанти: від приміських електричок та поїздів далекого прямування до поромної переправи. У разі збільшення пасажиропотоку буде призначено додаткові поїзди», — заявив Ядров.

Він додав, що вантажоперевезення залізничним мостом збережено в колишньому обсязі, а логістичні схеми налагоджені.

Залізнична гілка Керченського мосту також значно пошкоджена – супутникові знімки

Під час української атаки 17 листопада залізнична гілка Кримського мосту також зазнала значних пошкоджень, хоча й не таких фатальних, як автомобільна. Про це свідчать свіжі супутникові знімки високої якості, пише телеграм-канал "Кримский вітер".

"Поблизу залізничної арки фіксується відсутність фрагмента крайньої частини прольоту разом із захисною огорожею. Ймовірно, саме цим пояснюється той факт, що потяги використовують лише одну колію – друга, можливо, зазнала критичних пошкоджень", – пише канал.

Паблік констатує, що залізнична гілка, хоч і не обвалилася, як автомобільна, все ж не уникла значних пошкоджень.

Фото: Dnipro Osint Гарбуз

Кримський міст частково обрушився після атаки ЗСУ

Кримський міст потрапив під удар 16 і 17 листопада. Внаслідок атак дронами та ракетами 227-метрова сталева арка мосту разом із проїжджою частиною обрушилася у води Керченської протоки, перегородивши судноплавство.

За оцінками експертів, відновлення цієї — конструктивно найскладнішої частини мосту — може тривати кілька років, і це за умови, що Україна не перешкоджатиме роботам.

Україна атакувала Кримський міст і в ніч на 19 листопада, тимчасово порушивши рух по залізничній частині, що збереглася. Незважаючи на наявність пошкоджень, ця переправа поки що продовжує роботу.



