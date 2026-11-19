У Верховній Раді пропонують переглянути рішення уряду про заборону діяльності бізнесу під час "жовтої" повітряної тривоги без укриттів.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради у Facebook.

Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді ухвалити нову постанову. Йдеться про перегляд рішення Кабміну про заборону діяльності підприємств під час жовтого рівня загрози.

Комітет розглянув проєкт відповідної постанови від 4 вересня 2026 року № 1092 та рекомендував Верховній Раді України прийняти його в цілому.

Що пропонують

Проєкт постанови рекомендує уряду протягом трьох календарних днів:

переглянути умови роботи підприємств під час жовтого рівня загрози,

дозволити їм продовжувати роботу без облаштування укриттів за наявності добровільної письмової згоди працівників.

Документ також пропонує встановити право кожного працівника, незалежно від раніше наданої письмової згоди, у будь-який момент припинити роботу та перейти до укриття під час "жовтого" рівня загрози.

Про постанову уряду

Нагадаємо, 4 вересня 2026 року Кабмін ухвалив постанову №1092, яка запровадила нові правила роботи підприємств під час повітряних загроз. Бізнесу надали тримісячний перехідний період для підготовки, а зміни до постанови дозволили облаштовувати безпечні простори безпосередньо в будівлях без обов'язкового будівництва окремого укриття.

Після завершення перехідного періоду підприємства без відповідного захисту не зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня тривоги лише за погодженням із працівниками.

Проте представники ритейлу та ресторанної сфери наголошували, що виконати такі умови просто нереально. Серед головних перепон називали колосальні витрати, складність переобладнання орендованих площ, технічну невизначеність із розрахунками та ризик тиску під час перевірок. Своєю чергою аналітики підтверджували серйозність загрози: за оцінкою ресторанної експертки Ольги Насонової, неспроможність виконати жорсткі норми загрожувала закриттям до 20% закладів громадського харчування в країні.

Зрештою через критику бізнес-спільноти, хвилю петицій та ризик згортання ринку уряд пішов на поступки і зсунув дедлайн до 4 березня 2027 року.

Так, до 4 березня 2027 працюватимуть ті, хто до 4 грудня документально підтвердить початок облаштування укриття, до 4 червня - ті, хто будує за проєктом, а решта з 5 грудня під час "жовтого" рівня тривоги мають зачинятися.