Рада запускає процедуру звільнення міністра енергетики Галущенка

Народна депутатка, членкиня енергетичного комітету Верховної Ради Інна Совсун зареєструвала постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка. Про це вона написала у Facebook.

За її словами, від дня призначення Галущенка главою Міненерго накопичилося більш ніж достатньо приводів відправити його у відставку.

"Зараз просто закликаю інших народних депутатів та депутаток підтримати постанову про відставку Галущенка. Номер в СЕДО (Система електронного документообігу – ред.) – 8109 (картка документа 1779275). Також наша фракція вимагає, щоб наступне засідання Верховної Ради почалося з доповіді поки що міністра Галущенка про корупцію в міністерстві, відповідно до рішення парламенту, яке він ігнорує вже кілька місяців. А потім вже можна розглядати відставку", – написала вона.

Конфлікт Совсун і Галущенка у Раді через добудову ХАЕС

Рішенню депутатки щодо Галущенка передувала суперечка з ним під час "Години запитань до уряду" через добудову Хмельницької АЕС. Він сказав, що це питання узгоджене з американцями. На що Совсун зазначила, що члени енергетичного комітету отримали повідомлення від делегації Єврокомісії та Посольства США в Україні через подібні повідомлення у ЗМІ, які не відповідають дійсності.

"Насправді жодної підтримки з боку партнерів немає, і вони хотіли б в майбутньому уникнути таких маніпуляцій", – наголосила депутатка, натякаючи на корупційну складову добудови ХАЕС.

Своєю чергою, за словами Совсун, Галущенко назвав представників Єврокомісії "клерками середнього звена" і заявив: "Інна, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствах і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу". Вона зазначила: суперечка в Раді є свідченням того, що "Галущенко більше не може навіть вдавати адекватність та професійну придатність".

На сайті Верховної Ради вже є стенограма засідання.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк повідомив про офіційний запуск процедури звільнення Галущенка. За його словами, до Совсун вже долучилися депутати з різних фракцій.

Реакції глави Міненерго на ініціативу щодо його звільнення поки не було.

На момент публікації у списку надходжень Верховної Ради відповідного проєкту постанови також немає.

Нагадаємо, Герман Галущенко очолив Міністерство енергетики України 29 квітня 2021 року.